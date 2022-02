Presidentti Volodymyr Zelenskyi: Venäjä on valinnut pahuuden tien

Ukrainalaiset eivät presidentin mukaan luovu vapaudestaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vakuutti tiedotustilaisuudessaan, että ukrainalaisten maanpuolustustahto on korkealla.

– Ukraina puolustaa itseään eikä luovu vapaudestaan, vaikka Moskova niin ajattelisikin. Ukrainalaisille itsenäisyys ja oikeus asua oman tahtonsa mukaisesti omassa maassaan on korkein arvo, Zelenskyi sanoi presidentinkanslian tiedotteen mukaan.

Venäjä käynnisti torstaina aamulla hyökkäyksen Ukrainaan. Taistelut ovat yltäneet pääkaupunki Kiovan alueelle.

– Venäjä hyökkäsi petollisesti ja itsetuhoisesti valtiomme kimppuun aamulla, kuten natsi-Saksa teki toisessa maailmansodassa, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan presidentti kuvaili tiedotustilaisuudessa Venäjän valtiona valinneen ”pahuuden tien” hyökätessään Ukrainaan. Hän vetosikin puheessaan tavallisiin Venäjän kansalaisiin.

– Tänään venäläiset valitsevat, millä tiellä heistä kukin henkilökohtaisesti kulkee.

Zelenskyi kannusti Venäjän kansalaisia vastustamaan sotaa. Hän pyysi puheessaan myös ukrainalaisia ottamaan yhteyttä Venäjällä asuviin sukulaisiin ja tuttaviin sekä toimittajiin ja bloggajiin, jotta venäläiset saisivat tietoa Ukrainan sodasta.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Ukraine has severed diplomatic relations with Russia. I call on all our partners to do the same. By this concrete step you will demonstrate that you stand by Ukraine and categorically reject the most blatant act of aggression in Europe since WWII. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Russian missiles and air strikes targeted Ukrainian military positions and infrastructure across the country. Videos posted to social media on February 24 showed explosions in several cities as Russia launched its military invasion of Ukraine. pic.twitter.com/lTeJn6glsM — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 24, 2022