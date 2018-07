”Voimme kysyä asiasta Vladimir Putinilta”

USA:n presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kommentoi ABC:n haastattelussa erikoissyyttäjä Robert Muellerin toimia.

Mueller julkisti juuri ennen Helsingin huippukokousta 12 syytettä venäläisiä tiedustelu-upseereja vastaan USA:n vaaleihin sekaantumisesta. Boltonilta kysyttiin, tuliko tämä presidentille yllätyksenä.

– Hän oli täysin valmistautunut niiden tulemiseen ennen tapaamista (Vladimir) Putinin kanssa. Minä sanoisin että se tosiasiassa vahvistaa hänen (Trumpin) asemaansa. Se osoittaa, että oikeusjärjestelmä, oikeusministeriö tuntee venäläisten pyrkimykset sekaantua vaaleihin ja luulen presidentin voivan ottaa asian pöydälle (Putinin kanssa Helsingissä) ja sanoa että tämä on vakavaa ja meidän pitää puhua siitä, John Bolton sanoi.

CBS:n Face The Nation -ohjelma on kysynyt presidentti Trumpilta itseltään, pyytäisikö hän presidentti Putinia lähettämään haastetut venäläiset Amerikkaan.

– Saattaisin, en ollut ajatellut sitä. Mutta varmasti, minä kysyn sitä, presidentti Trump vastasi.

These Russian individuals did their work during the Obama years. Why didn’t Obama do something about it? Because he thought Crooked Hillary Clinton would win, that’s why. Had nothing to do with the Trump Administration, but Fake News doesn’t want to report the truth, as usual!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2018