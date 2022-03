Presidentti Sauli Niinistö: Yhteistyö Yhdysvaltain kanssa syvenee

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Yhdysvalloilla ja Suomella on yhteinen käsitys tämän hetken turvallisuustilanteesta.

Niinistö kertoi myöhään perjantaina tapaamisestaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa Washingtonissa. Työvierailulla esillä olivat tilanne Ukrainassa, Venäjän hyökkäys ja mitä Ukrainan auttamiseksi voitaisiin tehdä.

Presidentit puhuivat myös Suomen ja koko Pohjolan turvallisuustilanteesta.

– Oli helppo todeta, että meillä on ollut pitkään yhteistyötä myöskin turvallisuus- ja puolustussektorilla. Sitä tullaan nyt kehittämään edelleen, Niinistö sanoi medialle Suomen aikaa puolilta öin.

– On tarkoituksena myöskin lähteä tietyllä tavalla prosessimuotoisesti tässä liikkeelle niin että – yksilöimättä nyt kaikkia keskusteluun tulevia ehdotuksia tai aloitteita, lähdetään selvään prosessiin tuon puolustus- ja turvallisuusyhteistyön lisäämiseksi, niin Suomen kanssa ja myöskin varmasti meidän pohjoismaiset kumppanimme ovat mukana. He puhuvat sitten omasta puolestaan. Minä olen esittänyt vain Suomen kannalta näitä asioita, presidentti jatkoi.

Sauli Niinistön mukaan ”tuli hyvin selväksi”, että Naton avoimien ovien politiikka edelleen jatkuu ja että Yhdysvallat pitää sitä tärkeänä.

– Kaiken kaikkiaan meillä oli erittäin hyvä yhteisymmärrys ja myöskin yhteinen käsitys kokonaistilanteesta tällä hetkellä.

Sauli Niinistöltä kysyttiin tilaisuudessa muun muassa turvatakuista ja siitä, mitä syvenevä yhteistyö tarkoittaa.

– Niin kuin totesin, me puhuimme tällaisen prosessimuotoisen jatkon tekemisestä ja silloin otetaan asialohkoittain uusiakin tekijöitä ja varmasti siinä silloin mukana on Suomen lisäksi myöskin pohjoismaista ajattelua, Niinistö vastasi.

– Tällaisista turvatakuista. Niitähän Nato ei myönnä mitenkään väliaikaisesti. Niin kuin meillä on vähän keskusteltu. Minä luulen, että siinä suhteessa ei ole mitään uutta, hän jatkoi.

”Turvallisuustyön prosessissa” on Niinistön mukaan kyse konkreettisista turvallisuus- ja puolustustekijöistä, ei niinkään jäsenyyksistä.

– Minusta on aivan selvää, että kun Nato pitää niin sanottua avoimien ovien politiikkaa, mikä tarkoittaa, että kriteerit täyttävä hyväksytään – ja siitä ei ole mitään erilaista käsitystä, etteikö Suomi nuo kriteerit täytä, Sauli Niinistö totesi.

Niinistö sanoi olevansa varma, että Suomi saisi ”runsastakin tukea”, jos se joutuisi Venäjän aggression kohteeksi.

Sauli Niinistö tapasi Joe Bidenin Washingtonissa perjantaina. Ennen keskustelujen alkua Biden luonnehti Suomea Yhdysvaltain ”elintärkeäksi kumppaniksi”.

Kyseessä oli työvierailu, eikä sen jälkeen järjestetty siksi yhteistä lehdistötilaisuutta. Niinistö tapasi Washingtonin vierailullaan myös Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burnsin ja republikaanisenaattoreita.

Thank you, @POTUS @JoeBiden , for the long and candid discussion in the Oval Office. I look forward to taking new steps in strengthening the Finnish-American relationship. pic.twitter.com/LZsl7GIp7Z

Thank you, President @niinisto, for your hospitality and friendship to our nation. We appreciate your sober, clear-eyed leadership during these dangerous times.

We look forward to welcoming Finnish F-35 pilots to Arkansas! https://t.co/Ch3UftHJOs

— Tom Cotton (@SenTomCotton) March 4, 2022