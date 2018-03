Presidentti Sauli Niinistö: Vuoropuhelua Venäjän kanssa jatketaan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät maanantaina, että Suomi karkottaa yhden venäläisen diplomaatin.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa tiedotustilaisuudessa päätöksen taustoista.

– Käsittelimme tänään kemiallisten aseiden käyttöä Isossa-Britanniassa. Sehän on vakava asia ja tapahtui ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen, presidentti sanoi.

– Viime perjantaina Eurooppa-neuvosto totesi, että Venäjä on hyvin todennäköisin syin teon takana. Päätimme yhtyä siihen varsin laajaan eurooppalaisten maiden käsitykseen, että tästä johtuen karkotetaan yksi venäläinen diplomaatti Suomesta.

Presidentin mukaan vuoropuhelu Venäjän kanssa jatkuu karkotuksesta huolimatta.

– Saattaa olla, että se on nyt entistäkin tärkeämpää. On kyllä syytä keskittää paljon voimia siihen, että repeävä kuilu lännen ja Venäjän välillä alkaisi asettua toiseen suuntaan. Nyt mentiin pitkälle huonompaan suuntaan kemiallisen aseen käytön vuoksi, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistön mukaan parasta olisi ollut löytää ratkaisumalli, joka olisi kelvannut kaikille EU-maille. Tällaista ei löytynyt, mutta yhteisessä toimenpiteessä on silti mukana selkeä enemmistö jäsenmaista.

Niinistö totesi, että Venäjältä on todennäköisesti odotettavissa vastatoimina diplomaattien karkotuksia.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan idea samanaikaisista diplomaattien karkotuksista lähti liikkeelle Eurooppa-neuvoston kokouksesta.

– Vielä perjantaina tähän ei ollut valmiutta, koska maat halusivat lisää harkinta-aikaa, Juha Sipilä sanoi.

– Kävin keskusteluja kahdenvälisesti siitä, miten maat suhtautuivat asiaan. Viikonlopun aikana keskusteluita on jatkettu.

Sipilän mukaan noin kaksikymmentä EU-maata olisi lähdössä toimenpiteeseen mukaan.

– Tässä tehtiin perusteellinen harkinta. Tapaus on vakava. EU-neuvoston kokouksen yhteydessä (Britannian pääministeri) Theresa May esitti lisätodisteita Venäjän osallisuudesta myrkkyiskuun, Sipilä sanoi.

Yhdysvallat karkottaa 60 venäläistä diplomaattia ja sulkee maan Seattlen konsulaatin. EU-maista karkotuksista on maanantaina ilmoittanut Suomen lisäksi Ranska, Saksa ja Puola (kukin 4 diplomaattia), Tshekki ja Liettua kolme, Tanska, Hollanti ja Italia (kukin 2), Viro, Kroatia, Latvia, Romania ja Ruotsi kukin yhden.

Lisäksi Ukraina karkottaa 13 venäläistä diplomaattia, Kanada neljä ja Albania kaksi.

Estonia decided to expel Russian diplomat for violation of Vienna convention & in solidarity with UK over #SalisburyAttack. We continue to urge Russia to cooperate with the UK & international community to identify the individuals responsible for this crime https://t.co/Y9VJKfTq5Q

— Estonian MFA (@MFAestonia) March 26, 2018