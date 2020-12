Presidentti Sauli Niinistö tapasi Francis Ford Coppolan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on torstaina tavannut Suomessa vierailevan ohjaaja Francis Ford Coppolan.

81-vuotias ohjaajalegenda on Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen ja Kansallisen audiovisuaalisen arkiston vieraana.

Hän on Suomessa etsinyt myös kotitalonsa rakennuttajan, kalifornialaisen viinitilan perustajan Gustaf Nybomin (Gustave Niebaum) (1842-1908) juuria. Tila oli aiemmin nimeltään Niebaum-Coppola, ja se tuottaa Inglenook-viinejä.

Francis Ford Coppola on tunnettu varsinkin Kummisetä-elokuvatrilogiasta ja Ilmestyskirja. Nyt. -elokuvasta. Hän on viisinkertainen Oscar-voittaja ja palkittu myös elämäntyöstään elokuvan alalla.

– Francis Ford Coppola uskoo parempaan maailmaan – niin minäkin. Kiitos keskustelusta, Sauli Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Francis Ford Coppola believes in a better world – and so do I. Thank you for a great discussion. pic.twitter.com/WJouB0lxQf

— Sauli Niinistö (@niinisto) December 10, 2020