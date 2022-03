Presidentti Sauli Niinistö: Eduskunta tämän asian ratkaisee

Tasavallan presidentin mukaan turvallisuuden ratkaisut on käytävä läpi huolella mutta ei viivytellen.

– Haluaisin toistaa sen, mikä moneen kertaan on sanottu. Suomeen ei kohdistu mitään välitöntä uhkaa. Haluan myös sanoa sen, että meillä on turvallisia ratkaisuja myös tulevaisuuteen. Ne on kuitenkin huolella läpi käytävä – ei viivytellen, mutta huolella, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi lehdistötilaisuudessa torstaina.

Hänen mukaansa eduskuntapuolueiden johtajat olivat tästä yksimielisiä.

Niinistö tapasi aamupäivällä Presidentinlinnassa eduskunnan puhemiehistöä, eduskuntapuolueiden johtoa ja eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajia.

Hallitus on antamassa lähiviikkoina eduskunnalle selonteon ulko- ja turvallisuuspolitiikan järjestelyistä. Tässä käsitellään myös Nato-kysymystä. Prosessista on ennakoitu nopeaa.

Sauli Niinistön mukaan selonteossa on tarkoitus käydä läpi eri vaihtoehtoja.

– Niin kuin sanoin, meillä on turvallisia ratkaisuja, mutta ne sisältävät myös riskejä. Ja nuo riskit on huolella käytävä läpi. Tämä on selonteon tarkoitus, presidentti sanoi.

– Kun tämä vaihtoehtojen ja riskien analyysi on eduskunnassa tehty, on sitten johtopäätösten aika. Joku näyttää ihmettelevän, että miksi eduskunta. Muistetaan nyt kuitenkin se, että eduskunta tämän asian ratkaisee. Jotenka totta kai eduskunnalla on oltava kaikki ratkaisun avaimet. Eli hyvin analyyttinen selvitys siitä, minkälaisia ratkaisumalleja on ja mitä riskejä niihin sisältyy tiedossaan ennen kuin eduskunnan ratkaisu jossain asiassa sitten saadaan, hän jatkoi.

Tilannetta Ukrainassa Sauli Niinistö luonnehti vaikeasti enää sanoin kuvattavaksi.

– Sanat järkyttävä tai julma eivät ehkä kaikkia tuntemuksiamme edes ilmaise. Tärkeintä tietysti olisi tällaisessa tilanteessa, että löytyy liennytystä tai rauha. Siitä tänään näyttävät keskustelevan Venäjän ja Ukrainan ulkoministerit. Toivotaan, että jonkinlaista edistystä edes tapahtuisi.