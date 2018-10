Presidentti Sauli Niinistö: Rahan määrä on kasvanut valtavasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rahan suuri määrä maailmassa on eriyttänyt eri ihmisten tai yhteisöjen käsitystä rahan olemuksesta.

Rahan määrä maailmassa on tasavallan presidentti Sauli Niinistön mielestä paisunut valtavasti. Se näkyy hänen mukaansa sitten eri maissa varsin suurena velkaantumisena julkisella ja yksityisellä sektorilla.

– Tämä herättää sellaisen pohdiskelun myöskin, että onko se valtava rahan määrä itse asiassa muuttanut rahan olemusta tai eriyttänyt eri ihmisten tai yhteisöjen käsitystä mikä on raha, hän totesi puhuessaan taloustoimittajien medialounaalla perjantaina.

Esimerkiksi suomalainen eläkeläinen, joka saa ehkä tuhat euroa kuussa käteensä, voi kaupassa käydessään hyvinkin kokea, että raha on hyödyke, jolla saa muita hyödykkeitä. Niinistö kuitenkin muistutti, että maailmassa käydään neuvotteluja, joissa käsitellään miljardeja. Niissä pöydissä rahan vaikutus on toinen. Se on vain iso luku, jota halutaan kasvattaa.

Hän pohdiskeli myös, mitä seurausta tällaisesta eriytymisestä voi olla.

– En oikein usko, että tällainen kehitys voi loppumattomiin jatkua, Niinistö totesi.