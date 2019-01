Presidentti Sauli Niinistö: Puhuin täällä olevista yksilöistä

Presidentti huomauttaa, ettei hän käyttänyt uudenvuodenpuheessaan kollektiivi-ilmaisuja maahanmuuttajista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastasi torstai-iltana twitterissä vihreiden kansanedustaja Ozan Yanarille, joka arvosteli presidentin uudenvuodenpuhetta.

Ozan Yanar oli kehottanut ajattelemaan tilannetta, jossa esimerkiksi suomalainen syyllistyisi ulkomailla äärimmäisen tuomittavaan rikokseen, jonka jälkeen kyseisen maan presidentti kehottaisi maahanmuuttajaryhmiä ohjaamaan ”omiaan”. Se olisi Yanarin mielestä absurdi kehotus yksittäisen ihmisen näkökulmasta, jolla ei ole osaa eikä arpaa toisen tekoon.

Presidentti Sauli Niinistö selvensi Yanarille twitterissä näin:

– Puhuin ”täällä olevista” ; siis kaikista Suomessa olevista yksilöistä, taustasta riippumatta. Puheessani tai HS:n haastattelussa en käytä kollektiivi-ilmaisuja kuten maahanmuuttajayhteisö tai – ryhmä, syystä että kyse on yksilöistä.

Presidentin uudenvuodenpuheen kyseinen kohta kuului näin:

”Turvapaikkahakemusta ei voida jättää käsittelemättä, ilman että rikotaan kansainvälistä oikeutta. Kansainväliset sopimukset on tehty suojaamaan hätää kärsiviä. Heitä meidän on autettava. Mutta kuten meilläkin on koettu, jättää järjestelmä mahdollisuuden hyväksikäyttöön myös muista syistä maahan pyrkiville. Lisäksi olemme nähneet, kuinka jotkut meiltä turvaa hakeneet, ja saaneetkin, ovat itse luoneet tänne turvattomuutta epäinhimillisin teoin. Se on kestämätön tilanne.

Täällä oleville on annettava mahdollisuus osallisuuteen. Vastaavasti on oikeus edellyttää tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme. Ja vastuun kantamista, myös omiaan ohjaamalla. Lakiemme ja arvojemme vastainen käytös lisää riskiä kokonaisten ihmisryhmien leimaamiselle ja luo syvää epäluuloa, jopa vihaa.”

