Presidentti Sauli Niinistö: Populismi ei ole uusi asia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovierailulla Sloveniassa oleva presidentti sanoo jokaisen kansalaisen olevan maansa suojelija.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Slovenian presidentti Barot Pahor tapasivat toimittajia Ljubljanassa presidentin palatsissa tapahtuneen kahvittelun jälkeen.

Barot Pahor puhui Sveitsin ja Skandinavian mallista, joka on hänen mukaansa inspiroinut Sloveniaa.

– Suomi on meille esimerkki, presidentti Pahor sanoi.

Presidentti Niinistö sanoi, että Euroopan pitää säilyttää eurooppalainen yhteinen henki.

– Me elämme sekavassa ajassa. Populismi ei ole mitään uutta, sitä on ollut aina, Sauli Niinistö totesi.

– Meillä Suomessa on ollut populismia jo Venäjän aikana.

Presidentti kuvaili laittamalla sormensa otsalohkolle, että ”Suomessa opetamme lapsia ajattelemaan omilla aivoillaan sopivan kriittisesti”.

– Jokainen kansalainen on oman maansa suojelija. Mitä hyväksyt ja mitä et, on jokaisen oma valinta.

LUE MYÖS:

”Elämme EU:n suhteen ratkaisevia aikoja”