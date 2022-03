Presidentti Sauli Niinistö: Kiinalla olisi mahdollisuus vaikuttaa Vladimir Putiniin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi nostaneensa Kiinan roolin esille Lontoossa pidetyssä JEF-maiden päämieskokouksessa. Hänen mukaansa Kiinalla olisi vaikutusvaltaa Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

– Pidän aika selvänä, että eniten presidentti Putiniin saattaisi vaikuttaa tänä päivänä presidentti Xi Jinping, Niinistö totesi lehdistötilaisuudessa.

Presidentti Niinistö kommentoi julkisuudessa esiintyneitä väitteitä, joiden mukaan kiinalaiset olisivat kiinnostuneita venäläisten suuryritysten osuuksista ja länsimaisista tuotantolaitoksista, jotka ovat tällä hetkellä vailla johtoa Venäjällä.

– Tästä väistämättä tulee mieleen myös se, että Kiina on aiemmin ylläpitänyt välejä Eurooppaan ja Euroopan unioniin ymmärrettävistä syistä. Kiinalla on vahva talousintressi, Niinistö sanoi.

– Tietysti sitä taustaa vasten voisi ajatella, että Kiinalla olisi myöskin intressi havannoida, mitä eurooppalaiset kansalaiset ja kuluttajat tästä tilanteesta (Ukrainan sodasta) miettivät.

Joint Expeditionary Force Leaders are united in support to Ukraine and resolve to strengthen European security. JEF remains an important part of Finland’s defence cooperation network. pic.twitter.com/z6k727HG4X

— Sauli Niinistö (@niinisto) March 15, 2022