Presidentti Sauli Niinistö Joe Bidenille: Suomi odottaa innolla yhteistyötä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö viestittää Twitterissä Yhdysvaltain virkaan astuneelle presidentti Joe Bidenille Suomen odottavan innolla yhteistyötä.

− Suomi odottaa innolla yhteistyötä kanssanne ja hallintonne kanssa ratkaistaksemme globaalit ongelmat yhdessä ja edelleen vahvistaaksemme kahdenvälisiä ja transatlanttisia suhteitamme, presidentti Niinistö tviittasi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan lähetti onnitteluja Twitterissä USA:n varapresidentin virkaan astuneelle Kamala Harrisille.

− Odotan innolla työskentelyä kanssanne ja uuden hallintonne kanssa. Suomi haluaa vahvistaa hyviä suhteitamme ja yhteistyötämme yhä enemmän. Ilmasto, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet tarvitsevat vahvoja ääniä, Sanna Marin kirjoitti.

President @JoeBiden , Finland looks forward to working with you and your administration, to solve global problems together and to further strengthen our bilateral and transatlantic relationships.

Vice President @KamalaHarris, my warmest congratulations! I look forward working with you and the new administration. Finland wants to strenghten our good relations and cooperation even further. Climate, equality and human rights need strong voices.

