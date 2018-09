Presidentti Sauli Niinistö: Euroopan aika kantaa huolta itsestään

Tasavallan presidentti ja Saksan liittopresidentti ovat yhtä mieltä turvallisuuskeskustelun tärkeydestä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo olevansa ilahtunut siitä, että Euroopassa keskustellaan yhä enemmän, miten Eurooppa voisi kantaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.

– On todellakin se aika, jolloin Eurooppa joutuu miettimään, miten se kantaa itse itsestään huolta. Nyt myöskin Lissabonin sopimuksen 42.7-artikla, keskinäinen avunantovelvollisuus, on noussut keskusteluun. Pidän erinomaisen hyvänä asiana, että sille hyvin pitkälle menevälle velvollisuudelle löytyisi joku konkreettinen käsitys, presidentti Sauli Niinistö sanoi Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin valtiovierailun yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Euroopassa turvallisuus on tärkeä aihe eurooppalaisille, kansalaisille, turvallisuus laajasti ajatellen: ei pelkästään sotilaallinen ja puolustuksellinen vaan myöskin terrorismin uhkaa, kyberuhkaa ja hybridisodankäynnin uhka. Tässä meidän täytyy olla vahvempia. Nimittäin vahva Eurooppa, vahva Euroopan unioni, on perusedellytys sille, että eurooppalainen ääni kuuluu maailmalla, Niinistö lisäsi.

Ranska ja Suomi ovat antaneet yhteisen julistuksen yhteistyön tiivistämisestä puolustuksessa. Presidenteiltä kysyttiin mahdollisuudesta tiivistää puolustusyhteistyötä Saksan ja Suomen välillä.

– Olen iloinen siitä, että Saksa ja Suomi ovat niitä valtioita, jotka tekevät ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä EU:n sisällä. Pitää katsoa, mihin tuloksiin hallitukset päätyvät keskenään, liittopresidentti Steinmeier kommentoi.

– Meillä on Saksan kanssa samanlainen aiesopimus kuin eräiden muidenkin maiden kanssa. Se ei ole velvoittava, mutta se kuvastaa tiettyä yhteistä ajattelua ja henkeä. Tällainen sopimus tultaneen myöskin Ranskan kanssa tekemään, presidentti Niinistö sanoi.

Sanomaa suhteiden arvosta Yhdysvaltoihin

Presidentit keskustelivat valtiovierailun yhteydessä transatlanttisesta suhteesta.

– Siinä näyttäisi nyt olevan tärkeää osoittaa se että, vaikkei transatlanttista suhdetta voikaan dollareissa mitata, sen arvoa, niin että tällaisella immateriaalisella asialla on oma immateriaalinen arvonsa, joka on yhtä tärkeä kuin jonkun hyödykkeen rahallinen arvo. Tällaista sanomaa Yhdysvaltoihin päin on varmasti nyt syytä viedä, Niinistö sanoi.

Steinmeier haluasi korostaa, että muutokset suhteissa eivät liity vain Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin.

– On toisaalta USAn presidentin näkemykset ja toisaalta usan hallinnon näkemykset, toisaalta on myös erittäin pitkä kehitys, joka on tuonut mukanaan uusia painopisteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, hän sanoi.

Ymmärrystä EU:n ja Venäjän välille

Kysymykseen keinoista parantaa Venäjän ja Euroopan unionin välisiä suhteita presidentti Niinistö vastasi, että syytä on hakea keinoja, ”jotka hyödyttävät sekä Eurooppaa että Venäjää, ehkä koko maailmaakin”.

– Tällä tarkoitan nyt sitä, että ainakin itse olen pyrkinyt, kun me olemme Arktisen neuvoston puheenjohtajana, kovasti perustelemaan niitä ympäristökysymyksiä, joita nyt olisi siellä arktisella alueella aivan välttämättä ja kiireellisesti huomioitava. Tämäntyyppisiä asioita ei tietysti sanktiopolitiikka mitenkään estä, hän sanoi.

– Joskus on niin, että pieneltäkin tuntuvassa asiassa saavutettu yhteinen käsitys voisi auttaa laajemminkin ymmärtämään toinen toisiaan, Niinistö lisäsi.

Steinmeier peräänkuulutti Euroopan unionin yhtenäisyyttä.

– Euroopan unionin ja Venäjän välinen suhde on huono. Tämä on seurausta päätöksistä, joita ei ole tehty Euroopan unionissa. Kyse on siitä että on tehty yksipuolinen päätös rajojen siirtämisestä, Krimin laittomasta liittämisestä, hän sanoi.

– Meidän täytyy olla Euroopan unionin sisällä yksimielisiä tästä asiasta. Se ei kuitenkaan muuta sitä asiaa, että samaan aikaan meidän pitää avoimin korvin kuunnella tilannetta ja käyttää keskustelutilaisuudet silloin kun niitä ilmenee, jotta voimme mahdollisesti parantaa tilannetta, Steinmeier lisäsi.

Herzlich willkommen in Finnland, Herr Bundespräsident und Frau Büdenbender! Ich stimme völlig mit Ihnen überein: wir können es uns nicht leisten, dass Europa scheitert. — Sauli Niinistö (@niinisto) September 17, 2018