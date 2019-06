Presidentti eronneelle hallitukselle: Yhteistyö ollut mutkatonta

Tasavallan presidentti kiitti Juha Sipilän hallitusta talouden ja turvallisuuden parannuksista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti puheen eroavalle hallitukselle Presidentinlinnassa. Presidentin mukaan yhteydenpito väistyvän hallituksen kanssa on ollut ”mutkatonta, hyödyllistä ja miellyttävää”.

− Kautenne ei ole ollut helppo. Meno maailmalla, kansainvälisessä politiikassa ja Euroopan unionissa on muuttunut perin epävakaaksi. Usein on tuntunut, että kaikki on nähty, kunnes uudet yllätykset koittavat. Suomi on niissäkin onnistunut säilyttämään vakaan suuntansa, Sauli Niinistö sanoi puheessaan.

Hän kiitti hallitusta talous- ja työllisyystilanteen parannuksesta.

− Kuten neljä vuotta sitten ennakoin, saitte kuulla paljon sitä mitä ei pitäisi tai pitäisi välttämättä tehdä. Talous- ja työllisyystilanteemme on parempi kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä, joten tehnyt olette!

Myös turvallisuuskysymyksissä on presidentin mukaan edistytty.

− Hallituksenne toi eduskuntaan useita lakiesityksiä, joilla on parannettu kykyämme vastata turvallisuuttamme koetteleviin haasteisiin, sisäisiin ja ulkoisiin. Hyvän on oltava luja hyvää puolustaessaan, Sauli Niinistö sanoi.

Ennen presidentin puhetta väistyvän hallituksen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) piti presidentille puheen, jossa hän kiitti tätä ”välittömistä ja suorista keskusteluista” sekä hallituksensa arvostamisesta. Juha Sipilä kiitti myös hallituksensa ministereitä.

− Haluan tässäkin yhteydessä sanoa ääneen sen, että olen todella ylpeä jokaisesta tämän hallituksen ministeristä. Haluan kiittää koko hallitusta joukkueena ja jokaista ministeriä erikseen neljän vuoden kovasta uurastuksesta. Suurella osalla meistä työ ministerinä ja kansanedustajanakin päättyi. Merkittävä syy tähän oli se, että emme voineet jättää tekemättä, mitä isänmaan etu juuri siinä tilanteessa vaati, Juha Sipilä sanoi.