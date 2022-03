Presidentti Sauli Niinistö CNN:lle: Venäjä ei enää vaadi tätä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei enää vaadi Ukrainan hallituksen vaihtamista.

Niinistö avasi amerikkalaiselle CNN-uutiskanavalle perjantaista puhelinkeskusteluaan Putinin kanssa.

– Putinilla on oma listansa, josta kaikki tiedämme. Näyttää siltä, että Ukrainan hallituksen vaihtaminen ei ole enää listalla, Niinistö sanoi.

Niinistö kertoo kysyneensä asiasta Putinilta.

– Hän teki erittäin selväksi, kun sanoin että oletko luopunut tästä tavoitteesta, ettei ole koskaan vaatinutkaan sitä.

Finnish President @niinisto spoke with Putin on Friday, and tells me that while “Putin has his list” of demands, “it seems that changing the government of Ukraine is not anymore on the list… He said, ‘I have never demanded it.’”

Full interview airs 6pGMT @cnni & tonight @PBS. pic.twitter.com/R0bHlNbtCD

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 14, 2022