Presidentti onnittelee Nobelin rauhanpalkinnon saajaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö onnittelee Nobelin rauhanpalkinnon saanutta Maailman ruokaohjelmaa (World Food Programme).

– Onnittelut WFP:lle ja sen johtajalle David Beasleylle ansaitusta Nobelin rauhanpalkinnosta, Sauli Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

– Taistelu nälkää vastaan on yksi tärkeimmistä maailmanlaajuisista tavoitteista, ja entistäkin olennaisempaa pandemian keskellä, presidentti jatkaa.

Nobel-komitea kertoo saaneensa yhteensä 318 ehdotusta rauhanpalkinnon saajiksi. Mukana oli 107 järjestöä ja 211 henkilöä.

Congratulations, @WFP and @WFPChief Beasley, for a well-deserved Nobel Peace Prize. The combat against hunger is one of the most important global objectives, even more so in the midst of a pandemic. #SDG2 pic.twitter.com/xiaingsfqd

— Sauli Niinistö (@niinisto) October 9, 2020