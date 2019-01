Heikki A. Ollila: Presidentti on pitänyt puheen

Heikki A. Ollila on kunnallisneuvos ja entinen kokoomuksen kansanedustaja.

Ei siinä sivuttu eliitin perustamia liikkeitä.

Sauli Niinistön uudenvuodenpuheita on kiitelty aiemminkin, mutta tämä viimeisin, toisen kauden ensimmäinen, on saanut edellisiäkin enemmän suitsutusta niin kansalaisilta kuin puhumisen asiantuntijoilta. Puhetta on kiitetty paitsi sisällöstä, myös selkeydestä (mikä ei aina ole ollut Niinistön tavaramerkki), rohkeudesta ja jopa hyvästä esittämisestä.

Kiitoksia on tullut yli puoluerajojen, mikä on arvokasta, koska se osoittaa, että Suomella on koko kansan presidentti.

Puhe oli ilmeisen selkeä, koska siitä ei ole ristiriitaisia tulkintoja esitetty. Hupaisaa sinänsä, oikein akateemiselta asiantuntijataholta on sormea heristellen kyseenalaistettu, onko Suomi ”maailman demokraattisin ja tasa-arvoisin ja vapain maa”. Jos valtio-opin professori haluaa tuosta retorisesta kohdasta saivarrella, niin mikäpäs siinä.

Tahallista tai yksisilmäisyydestä kumpuavaa väärintulkintaa esiintyy aina, tällä kertaa vain vähän. Eri tahoilta niitä tulee etenkin maahanmuuttokysymyksessä, eivätkä ne ole vältettävissä.

Liike Nyt irroitti Twitterissä pari virkettä kokonaisuudesta ja antoi näin ymmärtää, että Niinistö ”sivusi” heitä. Mutta puheen demokratiaosion ydinsanoma oli toinen: ”Euroopalla on pitkä perinne edustuksellisesta demokratiasta. Sen rinnalle on alettu kaivata enemmän suoraa demokratiaa, välitöntä ja nopeaa vaikuttamista….Vaarana on, että menetämme jotain edustukselliselle demokratialle olennaista, nimittäin kyvyn sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Ja samalla kyvyn kuunnella ja yrittää ymmärtää muiden mielipiteitä, vaikkei niitä ymmärtäisikään”.

Jos lukee puheen näiltä osin kokonaisuudessaan, ymmärtää, että ei siinä sivuttu eliitin perustamia liikkeitä, vaan annettiin ennen kaikkea vahva tuki edustuksellisen demokratian ensisijaisuudelle.

Vuosi sitten puheessaan Niinistö sanoi: ”Halu väärinymmärtää usein ohittaa yrityksen ymmärtää”. Liike Nyt viittasi Alma Mediassa olleeseen toimittaja Lauri Nurmen arvioon puheesta. Siitä minä en juuri mitään ymmärtänyt. En oikein enkä väärin.

