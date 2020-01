Presidentti MTV:lle: En lähtisi epäilemään valiokuntaa

MTV haastatteli Israelissa World Holocaust Forum -muistotilaisuudessa vierailevaa tasavallan presidentti Sauli Niinistöä. Häneltä kysyttiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan asemasta, jota on kyseenalaistettu ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkatutkinnan yhteydessä.

– En tiedä, onko sitten kysymys politisoinnista, mutta kyllä meillä tietysti maailmalta on vähän sellaisiakin malleja tai esimerkkejä – ikäviä – joissa nimenomaan instituutioita, oikeastaan demokratian järjestelmän peruspilareitakin kyseenalaistetaan, presidentti Sauli Niinistö sanoi MTV:lle.

– Minusta Suomessa ei ole vakavia oireita siihen nähden kuitenkaan olemassa.

Niinistö totesi itsellään olevan ”jonkun verran kokemusta, aikanaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana”. Hän toimi tehtävässä vuosina 1993-95.

– Meilläkin oli tämä niin sanottu [Kauko] Juhantalo -case silloin. Silloin esitettiin julkisuudessakin, ja myös media, epäilyjä siitä, että asia ei tule asianmukaisesti käsitellyksi perustuslakivaliokunnassa.

– Kyllä se tuli. Ja kyllä siellä jäsenillä on vastuuntuntoa. En minä lähtisi nyt epäilemään, Niinistö totesi.

