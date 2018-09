Presidentti lainasi muumipappaa: Myrskyjä on, että saataisiin auringonnousu

Sauli Niinistön mukaan yksityistä avunannon tahtoa ei ole aihetta kyseenalaistaa.

Tasavallan presidentin mukaan “lapsen sairaus ja kärsimys koskettavat syvemmältä kuin mikään muu tuntemus. Lapsen toipuminen taas keventää mieltä enemmän kuin mikään toinen ilosanoma”. Presidentti Sauli Niinistö totesi näin Uuden lastensairaalan avajaisissa Helsingissä.

– Suomalaisten mieliin vuosisadoiksi on painunut Helene Schjerfbeckin maalaus ”Toipilas”, joka kuvaa sairasta lasta kädessään vihreää versova toivon oksa tuoden siten esiin tuon tunnelatautuman molemmat puolet. Tänään, näissä tiloissa ei voi olla tuntematta, miten toivo versoaa, Sauli Niinistö kuvaili avajaispuheessaan.

Hänen mukaansa “entiset uudet, nyt vanhat lasten sairaalat, Lastenklinikka ja Lastenlinna avattiin tälle alueelle lähes tasan seitsemänkymmentä vuotta sitten. Suomi oli tuolloin hyvin toisenlainen. Sodasta oli selvitty, mutta se oli tapahtunut suurin uhrauksin ja kaikesta oli pulaa. Lapsikuolleisuus oli suurta, terveidenhuolto, ravitsemus ja lääkitys olivat puutteellista”.

– Uudet sairaalat loivat kaiken tämän keskellä perustaa lasten terveydenhuollolle ja lastenlääkärien koulutukselle. Lasten sairaalat toivat toivoa tulevaisuuteen, presidentti sanoi.

– Hyvää on saatu aikaan; lasten hyvinvointi on meillä maailman kärkiluokkaa. Imeväiskuolleisuus täällä on maailman kolmanneksi pienintä. Suomi on mittausten mukaan maailman parhaita maita olla äiti. Kaikki tämä on vaikuttanut myös siihen, että olemme nousseet maailman vakaimmaksi maaksi.

Presidentti siteerasi sanontaa “missä on tahtoa, siellä on tie”. Hän mainitsi auttajista itsekin potilaana olleen 18-vuotiaan Anna Rukon, joka keräsi tekemillään koruilla mittavan lahjoituksen sairaalalle.

– Kansalaiskeräyksen tuotto, lähes 39 miljoonaa euroa on valtava summa. Moni antoi aikaansa ja osaamistaan hankkeen käyttöön. Kaikkiaan yli miljoona suomalaista osallistui keräykseen sairaalan rakentamiseksi.

Yksityisen rahan kerääminen lasten sairaalalle aiheutti presidentin mukaan aluksi paljon keskustelua.

– Lastensairaala ei ollut julkisen sektorin arvioissa kaikkien kiireellisin hanke. Mutta kun yksityinen aloite syntyi, se eteni hyvin yhdessä erittäin vahvan julkisen panostuksen kanssa.

– Ei pidä kyseenalaistaa julkisen sektorin asemaa hyvinvointimme takaajana, mutta ei ole liioin aihetta kyseenalaistaa yksityistä avunannon tahtoa.

Uudessa sairaalassa lasta kuullaan, ja se näkyy. Presidentin mukaan kokonaisuus henkii “muumi-filosofiaa teemojen mukaan. Sairaalan pohjakerroksista noustaan luontoaiheiden kera meren alta rantaan ja ylöspäin kohti avaruutta – ja kaikkea tätä kerrotaan muumikielellä ja kuvilla”.

– ”Luultavasti myrskyjä onkin vain siksi, että niiden jälkeen saataisiin auringonnousu” – näin on joskus tuuminut muumipappa. Että huonoa seuraisi hyvä, että pienet potilaat heräisivät auringonnousuun. Sitä me kaikki sydämestämme toivomme, Sauli Niinistö sanoi.