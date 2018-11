Presidentti Kertsinsalmen tilanteesta: Venäjän tulee sallia vapaa merenkulku

Tasavallan presidentin mukaan eskalaation riski alueella on korkea.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi maanantaina lausunnon Kertsinsalmen tilanteesta. Se kuuluu seuraavasti:

”Suomen valtiojohto seuraa Kertshinsalmen tapahtumia tarkasti ja olen keskustellut tilanteesta pääministeri (Juha) Sipilän ja ulkoministeri (Timo) Soinin kanssa. Jännitteen lieventämiseksi tulee Venäjän sallia vapaa merenkulku sitoumustensa mukaisesti ja ryhtyä toimiin ukrainalaisalusten ja niiden miehistön palauttamiseksi.

Epävakaus alueella on jatkunut pitkään ja eskalaation riski on korkea. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö reagoi tapahtumiin viipymättä. YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunto on tarpeellinen, jotta tilanne saadaan pikaisesti vakautettua. Riippumaton kansainvälinen tutkimus tapahtumien kulusta on myös tarpeen.”

