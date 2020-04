Prahan pormestari suojelussa – väite Venäjän myrkkyjuonesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mediaväitteiden mukaan pormestari aiottiin myrkyttää.

Prahan pormestari Zdenêk Hřib vahvisti maanantaina olleensa jo yli kahden viikon ajan poliisin suojelussa. Kyse on hänen henkeensä kohdistuvasta uhasta. Tarkemmin asiaa ei ole kommentoitu.

Asiasta tässä kertovan The Guardianin mukaan tshekkiläinen Respekt on kertonut, että Hřib saattaa olla Venäjään kytkeytyvän salamurhajuonen kohteena.

Respekt kertoi sunnuntaina venäläisellä diplomaattipassilla liikkuvan henkilön tulleen kolme viikkoa sitten Prahaan aikeinaan surmata Hřib ja toinen tshekkipoliitikko Ondřej Kolář. Väitetyllä salamurhaajalla oli jutun mukaan mukanaan risiiniä. Uutinen perustui nimettömiin tshekkiläisiin tiedustelulähteisiin.

Kreml on kiistänyt väitteet. Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kuvaili uutisia ”jälleen yhdeksi ankaksi”.

Hřib ja Kolář tunnetaan kovista Venäjä-lausunnoistaan. Molemmat ovat myös tukeneet avoimesti Venäjän Tshekin-suurlähetystön edessä olevan aukion nimeämistä Moskovassa surmatun venäläisen oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin mukaan.

Ondřej Kolář on ollut myös suuressa roolissa toisen maailmansodan ajan neuvostomarsalkka Ivan Konevin patsaan poistamisessa Prahassa. Patsaasta on väännetty vuosia. Se poistettiin jalustaltaan lopulta huhtikuun alussa. Kolář on ollut aiemmin poliisisuojelussa patsaskiistassa saatujen tappouhkausten vuoksi.