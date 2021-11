Potilasmäärä kasvussa – HUS nostaa valmiustasoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaanhoitopiiri on siirtynyt tehostettuun valmiuteen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo alueen nostavan valmiustasoa koronaviruspotilaiden määrän kasvun vuoksi.

Sairaanhoitopiiri siirtyy hänen mukaansa tiistaista lähtien niin sanottuun tehostettuun valmiuteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti tiistaina 810 uudesta tautitapauksesta ja yhdeksästä kuolemasta. Deltamuunnoksen herkän tartuttamiskyvyn vuoksi myös täyden rokotussarjan saaneiden läpäisyinfektiot ovat yleistyneet.

HUSin mukaan suurin osa sairaalahoitoon joutuneista rokotetuista on ollut ikääntyneitä tai he ovat kuuluneet johonkin riskiryhmään.

– Tiedossa on, että näillä ryhmillä rokotteen suoja on heikompi kuin perusterveillä työikäisillä ja nuorilla. Näille yli 60-vuotiaille ja sairautensa tai lääkehoitonsa takia riskiryhmiin kuuluville kolmannet rokoteannokset ovat tarpeelliset ja kaikkien, joille kolmatta rokotusta suositellaan, tulisi se ottaa nyt, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen totesi tiedotteessa.

Nykyisen linjauksen mukaan yli 12-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt voivat saada kolmannen rokoteannoksen jo kahden kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta. Muille ryhmille kolmas rokote annetaan kuuden kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta.

HUS on kehottanut sekä rokottamattomia että rokotettuja käyttämään kasvomaskia joukkoliikennevälineissä ja kaikissa yleisissä tiloissa, joissa ihmisiä liikkuu.

– On huolestuttavaa, että kasvomaskin käyttö on vähentynyt, vaikka epidemiatilanne on huonontunut, Ruotsalainen sanoi.

