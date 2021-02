Postin kahden kerroksen väkeä -periaate ihmetyttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtio-omisteisen yrityksen pitäisi toimia esimerkillisesti, kansanedustaja huomauttaa.

Posti Group julkaisi keskiviikkona tilinpäätöksensä vuodelta 2020. Koronasta huolimatta Posti pystyi tekemään ennätystuloksen, toteaa kansanedustaja Marko Kilpi (kok.). Koko vuoden liiketulos parani 66,1 miljoonaan euroon 36,2 miljoonasta eurosta. Liikevaihto nousi 3,1 prosenttia runsaaseen 1,6 miljardiin euroon.

– Samaan aikaan kahden kerroksen väkeä -periaate elää Postissa hyvin vahvana. On Postin oma henkilökunta, joilla on paremmat palkat ja paremmat edut. Sen lisäksi on henkilöstövuokrausyrityksen kautta olevat työntekijät, jotka tekevät samaa työtä, mutta palkkaus ja edut ovat huomattavasti heikommat, Kilpi sanoo.

– Vuokratyöntekijöiden työehdot ovat selkeästi huonommat kuin postilaisten, esimerkiksi: huonompi lähtöpalkka, ei iltalisää, ei lauantailisää, ei lisätyörahaa, yölisä vain 80 senttiä, mikä Postilla on 30 prosenttia, ei hälytysrahaa. Perehdytysrahaa ei makseta, vaikka sellainen Jakelun työehtosopimuksesta löytyy, Kilpi luettelee.

– Myös kaikki henkilökuntaedut, muun muassa kulttuuri- ja liikuntaharrastuksen tuki ja Postin työterveyshuolto jää saamatta. Siinä missä tietyt pyhät ovat postilaisille vapaaehtoisia ylityönä merkittyjä työpäiviä, voivat ne vuokratyöntekijälle olla normivuoroja paljon pienemmällä palkalla, kansanedustaja jatkaa.

Postin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma 2019-2020 alkaa lauseella: ”Posti on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiseen syrjintään tai epätasa-arvoiseen kohteluun liittyen.”

– Posti on valtio-omisteinen yritys, jonka pitäisi toimia esimerkillisesti, eikä pienintäkään työehtoshoppailua eikä kyseenalaisia menettelyjä hyväksytä. Postin pitäisi korostuneesti toimia oman periaatteidensa ja arvojensa mukaisesti. Tällainen toiminta ei voi olla hyväksyttyä 2020-luvulla, Kilpi toteaa.

Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen asianomaisen ministerin vastattavaksi.