Postin jakelua ehdotetaan muutettavan kolmepäiväiseksi

Valtiosihteeri Olli Kosken mukaan tarvetta viisipäiväiselle jakelulle ei nykyisessä markkinatilanteessa ole.

Hallituspuolueiden valtiosihteereiden työryhmä ehdottaa, että Postin jakeluvelvoitetta kevennettäisiin kolmeen päivään vuodesta 2022. Valtiosihteeri Olli Koski kertoi tiedotustilaisuudessa, että tarvetta viisipäiväiselle jakelulle ei enää ole, ja sen kustannustehokas toteuttaminen olisi mahdotonta.

Valtio turvaisi viisipäiväisen sanomalehtijakelun niille alueille, joissa sanomalehdet jaetaan päiväjakelun mukana. Valtio tarjoaisi määräaikaista tiedonvälitystukea niille päiville, jolloin jakelua ei tapahdu. Palvelu kilpailutettaisiin, ja valtio ostaisi sen kahdelle päivälle viikossa.

Sanomalehdet maksaisivat jakelusta Olli Kosken mukaan kohtuullisen hinnan. Valtiontaloudelle tuki merkitsisi hänen mukaansa 10−15 miljoonaa euroa vuodessa.

Postin kirjejakelu on Olli Kosken mukaan vähentynyt rajusti. Laskua on ollut jo ennen koronakriisiä, mutta epidemian myötä se on kääntynyt yhä jyrkempään laskuun. Koronakriisi on toisaalta piristänyt pakettijakelua huomattavasti.

− Näin dramaattinen vauhti tarkoittaa, että Suomessa perinteisen postinjakelun romahdus on yksi Euroopan nopeimpia, Olli Koski sanoo.

Hän ennustaa, että viiden vuoden päästä perinteisen postijakelun määrä yhä puolittuu.