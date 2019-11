Postin hallituksen puheenjohtaja: Omistaja ei ole ilmaissut vastustustaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markku Pohjola kertoo, että Sirpa Paateroa on informoitu liikkeenluovutuksesta ennen Postin päätöksentekoa.

Posti Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola sanoo, että Postin suunnitelmilla ja pakettilajittelun liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:hyn on ollut omistajaohjauksen tuki.

Pohjolan mukaan Postille ei missään vaiheessa valmistelun aikana ole esitetty suullisesti eikä kirjallisesti, että omistaja vastustaisi sitä.

– Meillä on ollut jatkuva dialogi omistajaohjauksen ja yhtiön välillä, missä myös virkamiehet ovat olleet keskeisessä roolissa. Kuten julkisuudessakin on todettu, Posti on informoinut ministeriä liikkeenluovutusta koskevista suunnitelmista valmistelun aikana. Jos omistajalla olisi ollut eriävä kanta ja sellainen olisi tuotu esille, olisimme siihen ehdottomasti reagoineet, vaikka kysymys onkin hallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola sanoo tiedotteessa.

Postin hallituksen puheenjohtajan ensisijainen keskustelukumppani on omistajaohjauksen virkamiehet. Liikkeenluovutusasiasta on kuitenkin keskusteltu myös suoraan omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) ja hänen avustajiensa kanssa.

Posti esitteli ministeri Paaterolle ensi kerran liikkeenluovutussuunnitelmia ja taustaperusteluita 7.6.2019. Ministerin avustajien kanssa asiaa käytiin läpi tarkasti 8.8.2019 ja itse ministeriä informoitiin myös 10.8.2019 ennen yhtiön hallituksen 11.-14.8.2019 kokousta, jossa päätökset tehtiin, ja tietyistä yksityiskohdista keskusteltiin puhelimitse kokouspäivien aikana. Lisäksi käytännön yksityiskohdat aikatauluineen ja julkistussuunitelmineen esiteltiin ministerille 21.8.2019. Posti tiedotti pakettilajittelun muutoksista 29.8.2019 ministerin avustajien kanssa sovitun mukaisesti.

Omistajaohjausministeri Paatero esitti 3.9.2019 aikalisää Postin työehtosopimusten muuttamisessa, mutta tämän jälkeen omistajaohjaus ei ole vaatinut liikkeenluovutuksen perumista. Tällä viikolla tehdyn uuden työehtosopimuksen mukaan pakettilajitteluhenkilöstön liikkeenluovutusta ei peruttu.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) väitti eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Posti siirsi 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin vastoin omistajan tahtoa.

Rinteen mukaan Postin hallitus teki San Franciscon matkallaan 10.-18.8.2019 päätöksiä henkilöstöpolitiikasta. Päätöksiä esiteltiin Paaterolle 21.8., ja niiden mukaan 8 100 ihmistä siirretään toiseen yritykseen ja että 700 pakettilajittelijaa siirretään toiseen sopimukseen 1.11.2019.

– Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle käy, omistajalle ei käy. Tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta: 28. päivä 700 ihmistä siirrettiin. Se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa, Antti Rinne sanoi eduskunnan täysistunnon pöytäkirjan mukaan.

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ovat jättäneet eilen välikysymyksen Postin omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta. Hallitus vastaa välikysymykseen ensi viikon tiistaina ja luottamusäänestys on keskiviikkona.