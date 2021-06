Postin automaatteja ulkotiloihin, PIN-koodi tarvitaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pakettiautomaattien määrä lisääntyy yhä merkittävästi.

Posti vahvistaa tiedotteensa mukaan pakettiautomaattiverkostoaan tuomalle suomalaisten teknologiapartnereiden kanssa kehitetyt ulkoautomaatit. Ratkaisu on kehitetty Suomen sääoloihin.

Ulkotilojen pakettiautomaatti tuo ratkaisun alueille, joilta Posti ei ole saanut tilaa uusille sisäautomaateille tai olemassa olevien automaattien laajennuksille.

Pakettiautomaattikapasiteetin kasvattaminen on yksi Postin tärkeimmistä kehityskohteista. Postilla on nyt 2 200 automaattia, joissa on yli 130 000 lokeroa. Automaattien määrä kasvaa noin 10-15 automaatin ja satojen lokeroiden viikkovauhtia.

– Suomalaiset ovat ottaneet automaatit omakseen ja ne ovat todella suosittuja pakettien vastaanottopaikkoja. 24/7 asiakkaiden käytettävissä olevat kotimaiset ulkoautomaatit ovat luonteva jatkoaskel Postin ainutlaatuisessa pakettiautomaattien menestystarinassa. Automaatit on tarkoitus sijoittaa vähittäiskaupan kumppaneiden yhteyteen ja muille julkisille paikoille kaupunkilaisten asiointireittien varrelle, Postin palvelupisteverkostosta vastaava Heiko Laubach toteaa tiedotteessa.

Suomalaiset teknologiapartnerit ulkoautomaateissa ovat Juha Punta Oy, Kaltiot, Solmu Technologies, elfGROUP, Verkotan, iProtoXi ja ID-Systems IDS. Kehitystyössä ovat olleet mukana myös Oulun yliopisto ja VTT.

Alkuvaiheessa lokerot avataan PIN-koodilla.

Automaattien tarvitsema energia saadaan akuista eikä erillistä verkkovirtaan kytkemistä tai tietoliikennekaapelointeja tarvitse tehdä.Ulkoautomaateille on tehty usean kuukauden ulkotestejä talvella ja olosuhdetestejä kylmälaboratoriossa.

Ensimmäiset ulkoautomaatit otetaan käyttöön kesän aikana Vantaalla. Yhä kasvavan verkkokaupan myötä Posti tarvitsee lähivuosina yli 200 000 automaattiluukkua.