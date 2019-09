Posti vastaa: Lehtien jakoa ei olla lopettamassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Postin mukaan on asiakkaiden käsissä, onko jaettavaa.

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen arvioi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että painettujen lehtien jakelu tulee loppumaan vuosina 2025–2030. Tämän on tulkittu tarkoittavan, että Posti aikoo lopettaa jakelun.

Postin mukaan tulkinta on väärä. Postin yhteiskuntasuhdejohtaja Timo Anttila avaa asiaa Twitterissä.

– Haastattelusta on tehty väärä tulkinta. Posti ei ole lopettamassa mitään. Päinvastoin, intressissä on jakaa mahdollisimman pitkään. Se, onko jaettavaa, on asiakkaiden käsissä, hän toteaa.

Anttila vastasi Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorvelle. Kangaskorpi viittasi Malisen arvioon jakelun loppumisesta ja totesi, että asiaan ”pitää varmaan odottaa omistajan linjausta”.

VP, haastattelusta on tehty väärä tulkinta. Posti ei ole lopettamassa mitään. Päinvastoin, intressissä on jakaa mahdollisimman pitkään. Se, onko jaettavaa, on asiakkaiden käsissä. — TJ Anttila (@TJAnttila) September 4, 2019