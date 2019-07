Posti uudistaa kirjeiden painorajoja ja hintoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudistuksella pyritään selkeämpään hinnastoon.

Posti yksinkertaistaa kotimaan käteismaksullisten kirjeiden hinnastoa. Elokuun lopussa kirjeet jaetaan grammapainon mukaan neljään painoluokkaan aikaisemman kuuden sijasta.

Kirjeiden postimaksuihin tulee samalla muutoksia, toisissa painoluokissa hinnat nousevat, toisissa laskevat.

– Yhä useampi postimerkki ostetaan muualta kuin Postin omasta myymälästä, kuten ruokakaupoista, kioskeilta ja Postin verkkokaupasta. Uudistuksen etuna on entistä selkeämpi hinnasto, kertoo Tuija Åkerman Postin kuluttajakirjepalveluista.

– Suomalainen kuluttaja käyttää kirjeiden lähettämiseen keskimäärin alle 20 euroa vuodessa. Hintojen muuttuminen tarkoittaa hänelle korotuksena reilua 1 euroa eli alle yhden kotimaan postimerkin (1,60 euroa) verran vuodessa, Åkerman toteaa tiedotteessa.

Enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on 30. elokuuta alkaen 1,60 euroa (+0,10 euroa). Enintään 20 gramman ulkomaan kortin ja kirjeen hinta on Priority-luokassa 30. elokuuta alkaen 1,70 euroa (+0,10 euroa).

Painavimmissa kotimaan kirjeissä hinnat laskevat, esimerkiksi painavimman luokan, 1001g-2000g, kotimaan kirjeen hinta on 30. elokuuta alkaen 9,60 euroa (-5,40 euroa). Joulutervehdyksen hinta nousee 1,10 euroon (+ 0,05 euroa).

Kaikki ennen hinnankorotusta ostetut kotimaan ja ulkomaan ikimerkit kelpaavat sellaisenaan ilman lisämerkkejä myös muutoksen jälkeen.

Vanhoja 1. ja 2. luokan ikimerkkejä voi käyttää edelleen lähettämiseen. Niiden arvo vastaa kotimaan ikimerkkiä, jonka arvo 30.8. alkaen on 1,60 euroa.

30. elokuuta alkaen kaikkien painoportaiden hinnat ovat ikimerkin kerrannaisia.

Kevyimpään kirjeeseen tai postikorttiin (1-50 g) riittää yksi ikimerkki, seuraavaan uuteen painoluokkaan (51-250 g) riittää kaksi ikimerkkiä ja kolmanteen painoluokkaan (251-1000 g) tarvitaan neljä ikimerkkiä. Painavimmat kirjeet 2 kiloon asti kulkevat kuudella ikimerkillä.

Åkerman muistuttaa, että postimaksuilla katetaan jakeluverkoston kustannukset ja hintoja joudutaan nostamaan, jotta Posti voi varmistaa yleispalvelun koko maassa.

Postimäärät on puolittuneet digitalisaation vuoksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mitä vähemmän postinjakajan laukussa on jaettavaa postia, sitä suurempi on yhden lähetyksen jakelukustannus.

Postinjakelussa normaalina jakelupäivänä kilometrejä koko maassa tulee yhteensä 320 000 km. Samaan aikaan jaettavaa postia on entistä vähemmän, ja digitaalisten palvelujen yleistymisen vuoksi väheneminen kiihtyy edelleen.