”Posti tekee palkkojen halpuutusretken Tallinnaan”

SDP:n kansanedustaja pitää järkyttävänä valtionyhtiö Postin Virosta haettavaa palkkahalpuutusta.

Postin tänään päättyneet yt-neuvottelut johtivat 59 työntekijän irtisanomiseen. Irtisanomiset koskivat hallinnollisia tehtäviä. Lisäksi työtehtäviä siirtyi Suomesta Tallinnaan. Siirtoja on julkisuudessa olleiden tietojen perusteella suunniteltu jo pidemmän aikaa.

– Vuonna 2017 julkisuuteen tuli tieto, että Postilla on käynnissä salainen konsulttiprojekti, jonka tavoitteena oli siirtää Tallinnaan työntekijöitä sikäläisen palkkatason piirin ja saada aikaan miljoonien säästöjä palkkakustannuksissa, Satu Taavitsainen sanoo.

– Kun asia vuonna 2017 nousi julkisuuteen, Postin johto kielsi asian toteamalla tiedotteessan: ”Emme suunnittele työpaikkojen siirtämistä Tallinnaan.” Tänään kuultujen uutisten valossa tämä Postin puheenvuoro on ollut silkkaa sumutusta, hän jatkaa.

Hän kyseenalaistaa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen harjoittaman omistajaohjauspolitiikan, joka on mahdollistanut valtionyhtiölle tapahtuneenlaisen palkkakikkailun.

– Tämä Postin suunnitelma on mielestäni puhtaasti yritys säästää henkilöstökuluista siirtämällä työtehtäviä matalapalkkaisempaan naapurimaahan. Erityisen surullista siitä tekee se, että Posti on enemmistöomisteinen valtionyhtiö, joka huolehtii suomalaisten peruspalvelusta. On käsittämätöntä, että Postin työntekijöitä siirretään pois Suomesta heikentäen työntekijöiden toimeentuloa ja Suomen verotuloja.