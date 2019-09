Posti kiistää PAU:n väitteet uhkailusta perättöminä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ammattiliitto väittää, että Postin työpaikoilla olisi uhkailtu vuokratyöntekijöitä.

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU on väittänyt perättömästi, että Postin työpaikoilla olisi uhkailtu vuokratyöntekijöitä. Tämä ei pidä paikkaansa.

– Olemme keskustelleet PAU:n väitteestä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme vastuullisuutta. Mitään sellaista ei ole tullut esille, että tässä olisi toimittu PAU:n väitteiden mukaisesti, sanoo Postissa työsuhdeasioita hoitava Pasi Vuorio.

– Tilanteesta on viestitty yhteistyökumppaneiden toimesta avoimesti ja asianmukaisesti. Jos jokin asia on jäänyt työntekijälle epäselväksi, kannattaa välittömästi kääntyä oman esimiehen puoleen, ettei synny väärinkäsityksiä, Vuorio jatkaa.

Posti huomauttaa, että PAU:n lakko on laiton ja ammattiliiton voimassa olevan työehtosopimuksen mukainen työrauhavelvoite on voimassa. Henkilöt voivat itse päättää osallistuvatko lakkoon vai eivät. Työnantajalla on oikeus pitää työt käynnissä myös lakon aikana.

– Postilaiset haluavat tehdä kaikkensa, että asiakkaille annetut lupaukset pitävät. Henkilöstöllä on luonnollisesti oikeus osallistua lakkoon tai olla osallistumatta. Ne, jotka eivät ole mukana PAU:n järjestämissä laittomissa lakoissa, tekevät pitkää päivää ja poissaolijoiden töitä, Vuorio sanoo.

Posti oikoo myös PAU:n väitteitä jakelua koskevan työehtosopimuksen soveltamisalasta.

Postin mukaan PAU on julkisuudessa esittänyt väitteen, että lajittelutehtävät eivät kuuluisi Medialiiton ja Teollisuusliiton välisen jakelua koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan. Posti Palvelut Oy on Medialiiton jäsenyritys.

Medialiiton mukaan lajittelutyö on kuitenkin aina kuulunut jakelun työehtosopimuksen piiriin.

Medialiitto toteaa lisäksi, että työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen tulkinta kuuluu aina sopimusosapuolille ja että sopimusosapuolilla on asiasta yhteinen näkemys.

– Tulkinta kuuluu siis Medialiitolle ja Teollisuusliitolle ja heillä on soveltamisalasta yhteinen näkemys, sanoo Posti.