Posti ei ole vieläkään löytänyt marraskuussa kadonnutta Kelan pakettia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kateissa on Kelan arvion mukaan noin 20 asiakkaan asiakirjoja, joissa on henkilötietoja.

Posti on hakenut Kelan palvelupisteestä Kouvolasta paketin, jota ei sen jälkeen ole tavoitettu. Paketti sisälsi hakemuksia ja asiakirjoja, joita asiakkaat ovat jättäneet Kouvolan palvelupisteeseen 26.11.2021.

Kelan tietojen mukaan palvelupisteellä on tuolloin asioinut noin 20 asiakasta, jotka ovat jättäneet palvelupisteelle hakemuksen tai muun asiakirjan. Lisäksi paketissa on ollut palvelupisteen ulkopuolella olevaan postilaatikkoon jätettyjä asiakirjoja.

Paketti lähetettiin Kouvolan palvelupisteestä Kelan skannauskeskukseen. Paketin seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan. Pakettia ei ole kuitenkaan merkitty Postin seurantajärjestelmässä luovutetuksi tai toimitetuksi vastaanottajalle eikä se ole saapunut perille skannauskeskukseen.

Postin mukaan pakettia on jäljitetty yhteistyössä Kelan kanssa tammikuun loppupuolelle, mutta sitä ei ole löydetty.

Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnasta vastaava Arttu Hollmérus toteaa, että lähetyksen katoaminen on aina vakava virhe.

– Olemme erittäin pahoillamme Kelan asiakkaille ja Kelalle aiheutuneesta harmista ja haitasta. Lähetyksen etsimistä jatketaan kaikin mahdollisin keinoin. Lajittelussamme on tapahtunut inhimillinen virhe, ja paketti on ohjautunut väärin. Jatkamme tapahtuneen perinpohjaista selvittämistä, ja teemme kaikkemme, että paketti löydetään, hän sanoo Postin tiedotteessa.

Kela on selvittänyt ja tavoittanut osan asiakkaista, joiden asiakirjoja kadonnut paketti on sisältänyt. Heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Kaikkien tietosuojaloukkauksen kohteena olevien asiakkaiden henkilöllisyys ei ole valitettavasti tiedossa eikä heihin voida olla henkilökohtaisesti yhteydessä. Näiden asiakkaiden tavoittamiseksi Kela on julkaissut ilmoituksen Kouvolan paikallislehdessä.

Kela ei ole voinut käsitellä kadonneita hakemuksia tai asiakirjoja eikä esimerkiksi myöntää haettuja etuuksia. Jos asiakas on jättänyt hakemuksen tai muun asiakirjan Kouvolan palvelupisteeseen 26.11.2021, hänen kannattaa varmistaa, onko asiakirja otettu vastaan Kelassa.

Jos asiakas on saanut asiasta päätöksen, hakemus tai asiakirja on tullut perille Kelaan. Asiakas voi tarkistaa OmaKelasta, onko hänen hakemuksensa otettu käsittelyyn. Myös Kelan palvelunumeroon soittamalla voi varmistaa, että hakemus on tullut Kelaan.

Kadonnut lähetys on sisältänyt Kelan etuuksiin liittyviä asiakirjoja, joissa on asiakkaiden henkilötietoja. Tapahtumaa selvitettäessä ei ole ilmennyt, että kadonnut paketti olisi muualla kuin suljettuna Postin hallussa. Tätä ei ole kuitenkaan voitu varmistaa.

Kela on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon.