Posti aloittaa yt-neuvottelut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Posti Group suunnittelee toimintamallin muutosta, jonka myötä alkavat yt-neuvottelut.

Posti sanoo tavoitteenaan olevan vauhdittaa konsernin liiketoimintojen uudistamista sekä lisätä toiminnan ketteryyttä ja tuottavuutta.

Suunnitelluilla muutoksilla on vaikutuksia organisaatiorakenteisiin, toimintatapoihin ja työtehtäviin. Tämän vuoksi Posti aloittaa pääasiassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Suomessa.

– Toimialamurros ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttavat merkittävästi Postin toimintaan. Koronavirustilanne on vauhdittanut muutosta entisestään. Toisella vuosineljänneksellä osoitteellisten kirjeiden määrä väheni Suomessa ennätykselliset 24 prosenttia; samaan aikaan pakettivolyymit kasvoivat merkittävästi ja kilpailu toimialalla on kiristynyt, yhtiö sanoo tiedotteessaan.

Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusiston mukaan yhtiön on vastattava asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja uudistuttava nykyistä huomattavasti nopeammin.

– Tämän vuoksi suunnittelemme toimintamallin muutosta, jonka tavoitteena on vauhdittaa liiketoimintojemme uudistamista ja tehostaa toimintaamme. Tällä muutoksella on ikävä kyllä henkilöstövaikutuksia. Meidän täytyy kuitenkin katsoa tulevaan ja tehdä tilanteen vaatimia muutoksia. Seuraavat kolme vuotta on meille kriittinen aikajänne kilpailukykymme turvaamisessa. Tuemme henkilöstöämme tämän muutoksen keskellä, hän sanoo.

Käynnistettävät yt-neuvottelut koskevat pääasiassa erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä Suomessa. Arvioitu vähennystarve on noin 130 työtehtävää.

Rahtiliiketoiminta ja Transval eivät ole neuvotteluiden piirissä. Säästöjä haetaan myös monilla muilla tavoilla, esimerkiksi tarkastelemalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 15.9. ja kestävät vähintään kuusi viikkoa, elleivät osapuolet sovi neuvottelujen päättämisestä aiemmin.