Positiivisten näytteiden osuus Oulussa jo reilusti yli 10 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oulun koronaepidemiatilanne on vaikeutumassa.

Neljäntoista vuorokauden ilmaantuvuusluku Oulun kaupungissa on kohonnut jo yli 300 ja positiivisten näytteiden osuus on reilusti yli kymmenen prosenttia. Yksittäisten tartuntojen määrässä saavutettiin tiistaina, sillä kirjattuja tartuntoja kaupungissa oli 72. Koronajäljitys on tällä hetkellä kuormittunut.

Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina kokouksessaan, että epidemian suhteen ollaan leviämisalueella koko Pohjois-Pohjanmaalla.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilasmäärä on kasvussa. Tällä hetkellä hoitoa saa 13 potilasta. Kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi henkilöä.

Kaupungin johtoryhmä linjasi keskiviikkona, että kaupungin työpaikoilla tehdään järjestelyt, joilla kontakteja vähennetään. Yhteisten tilojen käyttö rajoitetaan puoleen tilojen maksimikapasiteetista.

Johtoryhmä esitti, että kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen koronapassin käytöstä kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa kokouksessaan ensi viikon maanantaina.