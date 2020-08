Arto Satonen: Positiivisesta negatiiviseen mainontaan

Voiko olla niin, että olemme menossa kohti aikaa, jossa negatiivinen kampanjointi kääntyy tekijäänsä vastaan?

Joe Bidenin ensimmäiset valtiolliset vaalit olivat vuonna 1972, jolloin hän tuli valituksi senaattoriksi ensimmäistä kertaa. Nyt 48 vuotta myöhemmin hän on ehdolla USA:n presidentiksi. Näiden vuosikymmenien aikana poliittinen kampanjointi on kääntynyt täysin päälaelleen.

Joe Biden haastoi nuorena ja aloittelevana poliitikkona kokeneen republikaanisenaattorin James Caleb Boggsin ja voitti niukasti 3 000 äänen erolla. Tuon kampanjan aikana molemmat ehdokkaat varoivat arvostelemasta kilpailijaansa. Se tehtiin siksi, että kilpailijan haukkuminen ja hänen heikkouksiensa kaivaminen olisi osunut omaan nilkkaan. Kansa ei halunnut äänestää ehdokasta, joka vain arvostelee muita.

Vuoden 2020 presidentinvaaleissa asetelma on täysin päinvastainen. Kilpailu ei ole oman ehdokkaan puolesta, vaan toista ehdokasta vastaan. Negatiivinen kampanjointi alkoi saada suosiota jo 1980-luvulla. Donald Trump ei siis ole keksinyt negatiivista kampanjointia, mutta on vienyt sen aivan uudelle tasolle.

Trumpin koko poliittinen ura on perustunut vastakkainasettelun kärjistämiseen ja muiden politiikkojen kaiveluun Barack Obaman syntymätodistuksen kyseenalaistamisesta lähtien. Hänelle on myös tyypillistä vastustajien pilkkaaminen, mitä kuvaavat kilpailijoille annetut liikanimet: ”Lying Hillary” , ”Crazy Bernie” ja ”Sleepy Joe”.

Tänä päivänä demokraatit vastaavat Trumpin syytöksiin samalla mitalla ja jopa osa republikaanien ”likaisen osaston” aiempia avainhenkilöitä käy nyt omaa kampanjaansa Trumpia vastaan. Marraskuussa nähdään, kuinka tehokasta negatiivinen markkinointi on tällä kertaa ja kuka sen kilpailun voittaa.

Paljon suurempi asia on kuitenkin se, että jyrkkä vastakkainasettelu puolueiden ja etnisten ryhmien välillä on johtanut USA:ssa valtaviin ongelmiin, jotka ovat erityisesti nyt korona-aikakaudella tulleet päivänvaloon. Maan taloustilanne on huonoin sitten 1930-luvun laman, yhteiskunnallisia levottomuuksia on eniten 50 vuoteen ja julkisen terveydenhuollon tila on huonoin lähes sataan vuoteen.

Sosiaalinen media on osaltaan mahdollistanut vastakkainasettelun kärjistymisen. Se mahdollistaa vallankäyttäjien suoran viestinnän kansalaisille. Se on periaatteessa hyvä asia, mutta se mahdollistaa myös tehokkaasti suoranaisten valheiden levittämisen, minkä olemme saaneet havaita. Tosin tähän syyllistyy myös tiedotusvälineitä, jotka ovat vahvasti polarisoituneita.

USA ei ole ainoa maa maailmassa, jossa negatiivinen kampanjointi valtaa alaa. Sama tyyli on levinnyt Eurooppaan ja myös Suomeen, vaikka tulemmekin jälkijunassa.

Usein historia ei kuitenkaan ole vain jatkumoa, vaan myös äkkikäännöksiä. Jo nyt on havaittavissa merkkejä siitä, että suuri osa ihmisistä on totaalisen kyllästynyt negatiiviseen markkinointiin.

Voiko olla niin, että olemme menossa kohti aikaa, jossa negatiivinen kampanjointi kääntyy tekijäänsä vastaan? Ehtiikö Joe Bidenin poliittisen uran aikana viisari kääntyä takaisin lähtöasemaan?

Arto Satonen Arto Satonen on kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen.