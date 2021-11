Porvoon hätäkeskuksen urkintajutussa ei syytteitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäiltynä oli 58 hätäkeskuspäivystäjää.

Syyttäjä on tehnyt tutkinnanjohtajan esityksestä päätökset lopettaa esitutkinta kaikkien epäiltyjen osalta ns. Porvoon hätäkeskuksen urkintajutussa. Asiassa ei ole tullut esiin näyttöä siitä, että katsottuja tietoja olisi käytetty väärin.

Hätäkeskuslaitoksen laillisuusvalvonta teki 17.4.2020 poliisille tutkintapyynnön, jossa pyydettiin tutkimaan, ovatko nimetyt hätäkeskuksen työntekijät syyllistyneet tietosuojarikokseen, virkavelvollisuuden rikkomiseen tai tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Epäiltynä oli 58 hätäkeskuspäivystäjää. Hätäkeskuslaitoksessa oli selvitetty Erica-hätäkeskusjärjestelmän käytön valvonnan yhteydessä lokitietoja tapahtumasta, jossa poliisia kohti ammuttiin Porvoossa 25.8.2019.

Esitutkinnassa saatujen selvitysten perusteella on selvinnyt, että pitkittyneissä tilanteissa, jotka saavat suurta valtakunnallista huomiota ja joissa rikoksesta epäillyt ovat poliisin etsinnässä, myös muilla kuin varsinaista tehtävää hoitavilla Hätäkeskuslaitoksen työntekijöillä tulee olla riittävä tilannekuva vallitsevasta tilanteesta.

Esitutkinnassa on käynyt myös ilmi, että ohjeistus ja koulutus tilannekuvan ylläpitämisestä ei ole ollut riittävän yksityiskohtaista ja selkeää. Koulutuksissa on kuitenkin tuotu esiin velvollisuus ylläpitää tilannekuvaa, ja se on koettu välttämättömäksi hätäkeskustyön tekemiselle.

Tutkintapyynnössä tai tutkinnan aikana ei ole tullut esiin näyttöä siitä, että katsottuja tietoja olisi käytetty väärin.