Pörssisäätiö haluaa osakesäästötilin mukaan kehysriiheen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pörssisäätiö esittää, että budjetin kehysriihessä ilmaistaisiin poliittinen tahtotila osakesäästötilistä.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeren mukaan hallituksella olisi mahdollisuus toteuttaa vielä tällä hallituskaudella uudistus, joka toisi suomalaisille taloudellista turvaa ja hyvinvointia.

– Osakesäästötiliä kannattaa ehdottomasti edistää ripeästi. Se on saanut taakseen vahvaa kannatusta, sillä tili tekisi osakkeisiin sijoittamisen nykyistä vaivattomammaksi ja tasavertaiseksi muiden sijoitusmuotojen, kuten rahastosäästämisen kanssa. Muissa Pohjoismaissa osakesäästötili on jo käytössä ja se on otettu ilolla vastaan, Lounasmeri kertoo tiedotteessa.

Pörssisäätiö muistuttaa, että jos kehysriihessä ilmaistaisiin poliittinen tahtotila osakesäästötilistä, voitaisiin lakien valmistelu aloittaa heti, kun asiaa selvittävä työryhmä saa työnsä valmiiksi huhtikuun lopussa.

Lounasmeren mukaan kehysriihessä on nyt mahdollisuus ohjata omistuksia läpinäkyvämpiin sijoitusmuotoihin tekemällä verotuksesta neutraalia. Osakesäästötili tekisi sijoittajien verotuksesta nykyistä tasapuolisempaa, kun tällä hetkellä verotus osuu ankarimmin osakesäästäjiin.

Pörssisäätiön mukaan pohjoismainen vertailu osoittaa, että osakesäästötilit kannustavat kansalaisia säästämään ja sijoittamaan. Ruotsissa yli 2 miljoonaa ihmistä on avannut sijoitustilin sen jälkeen, kun ne otettiin käyttöön vuonna 2012.

Osakesäästötilille voisi säästää pörssiosakkeita ja mahdollisesti joitakin muita arvopapereita, ja tilin sisällä voisi tehdä sijoituksia verovapaasti. Veroa maksettaisiin vasta siinä vaiheessa, kun kertyneitä varoja nostetaan tililtä. Tällöin verotus olisi samanlainen sijoitusrahastojen verokohtelun kanssa.

Pörssisäätiö huomauttaa lisäksi, että osakesäästötili ei kevennä verotusta vaan lykkää veronmaksua. Muutos koskisi laajaa joukkoa suomalaisia, sillä pörssiosakkeita omistaa yli 800 000 yksityishenkilöä.

Suomalaisilla on noin 87 miljardia euroa säilössä lähes nollakorkoisilla pankkitileillä. Jotta kotitaloudet saadaan säästämään tuottavampiin kohteisiin kuten osakkeisiin, tarvitaan Pörssisäätiön mukaan kannusteita pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

