Pörssien rajua nousua pelätään kuolleen kissan pompuksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvalloissa syntyi sopu elvytyspaketista ja osakekurssit lähtivät valtavaan nousuun.

Pörssisaleissa vallitsee nyt valtaisa innostus, kun Yhdysvalloissa republikaanit ja demokraatit pääsivät senaatissa sopuun jättimäisestä kahden biljoonan dollarin tukipaketista.

Yhdysvalloissa kurssit lähtivät tiistaina nousuun, jollaista ei ole nähty vuosikymmeneen. Suurten yritysten S&P 500 -indeksi porhalsi ylöspäin 9,4 prosenttia, mikä oli indeksin suurin päiväkohtainen nousu vuoden 2008 jälkeen. Dow Jones -indeksi nousi hurjasti 11,37 prosenttia.

Taustalla on Nordean mukaan tietysti Yhdysvaltain keskuspankin Fedin arvopapereiden osto-ohjelma ja toiveet Yhdysvaltain talouspoliittisesta elvytyksestä.

– Kun paketista saatiin äsken sopu, talouden suonissa on nyt valtavasti raha- ja talouspoliittista piristettä. Kunhan vain saataisiin veri kiertämään ja talous pyörimään, arvioi Nordea aamukatsauksessaan.

Pankki muistuttaa, että demokraatit äänestivät pakettia vastaan kahdesti. Suurimpina esteinä olivat pankin mukaan työttömyystukien määrä ja yrityksille asetetut ehdot rahoituksen saamiseen.

Keskiviikkona innostus levisi myös Aasiaan, missä Tokion pörssissä pääindeksit nousivat jopa kahdeksan prosenttia ja Etelä-Koreassa nousua oli yli viisi prosenttia. Kiinassa ja Hong Kongissa kurssien nousu oli kolmen prosentin luokkaa. Australiassa päädyttiin yli viiden prosentin nousuun jo ennen kuin Yhdysvalloissa saatiin sopu tukipaketista.

Talouslehti Financial Timesissa analyytikot kuitenkin muistuttavat, että vaikka elvytyspaketti on ennennäkemätön, niin haasteet säilyvät entisellään. Eräs analyytikko varoittaa, että kyse voi olla kuolleen kissan pompusta eli helpotus voi jäädä väliaikaiseksi. Toisaalta kuitenkin muistutetaan, että suurella globaalilla raha- ja finanssipoliittisella elvytyksellä on hyvät mahdollisuudet saada talous taas jaloilleen.

Futuurikauppa ennustaa lehden mukaan Eurooppaan keskiviikoksi hieman yli prosentin nousua, mutta Yhdysvaltoihin puolen prosentin laskua.

Velkakirjapuolella Yhdysvaltain 10-vuoden korko on laskenut aavistuksen. Raaka-öljyn hinta on puolestaan vaihteeksi nousussa.

Euroopassa euromaiden valtiovarainministerit eivät tiistaina illalla saaneet sopua aikaiseksi euroalueen kriisirahaston EVM:n käytöstä. Sopua ei löytynyt myöskään yhteisten velkakirjojen eli eurobondien käytöstä. Alkuviikosta sentään kaikki EU-maat olivat komission kanssa yhtä mieltä jäsenvaltioiden budjettirajoitusten höllentämisestä.