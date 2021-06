”Kokoomus on ainoa este kaupunkilaisten veronkorotuksille”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juhana Vartiainen arvioi Helsingin kasvun hyödyttävän koko Suomen taloutta.

Kokoomuksen Helsingin pormestariehdokas Juhana Vartiaisen mukaan Suomessa on perinteisesti nähty maan sisäinen muuttoliike nollasummapelinä, jossa Helsingin kasvu tarkoittaisi muiden alueiden tyhjentymistä.

– Asia ei ole näin, sillä kasvaviin kaupunkeihin muuttaa nuoria ja liikkuvia ihmisiä myös ulkomailta. Tämä tuo talouskasvua ja on koko valtakunnalle erittäin hyvä asia, Vartiainen sanoi Helsingin Sanomien kuntavaalikeskustelussa.

Hänen mukaansa kasvussa ei ole kyse poliitikkojen asettamasta tavoitteesta, vaan Helsingin vetovoimasta. Kaupungistumisen megatrendi tukee kehitystä, vaikka työikäinen väestö on kuihtumassa eri puolilla maata.

– Helsinki etunenässä on se paikka, jossa mennään eteenpäin ja tuotetaan kasvua, kehitystä ja lupausta paremmasta. Myös tutkimuksista käy ilmi, että kun ihmiset ovat lähempänä toisiaan, syntyy enemmän hyvinvointia ja arvonlisää, Vartiainen jatkoi.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ja vihreiden Anni Sinnemäki ajautuivat kiistaan kaupungin tonttivuokrien noususta.

– Tämä on ollut yksi isoista kysymyksistä valtuustoissa vuosien ajan, kun 50 vuotta vanhoja sopimuksia on uusittu. Tonttivuokrat ovat olleet aiemmin ehkä kohtuuttoman alhaisia, mutta korotukset ovat olleet liian suuria. Näin käy, kun kaikki asuminen halutaan hoitaa markkinoiden mukaan, Arhinmäki sanoi.

Anni Sinnemäen mukaan Arhinmäki antoi harhaanjohtavan kuvan siitä, että kaupungilla olisi neljän prosentin tuottotavoite tonttivuokrille. Keinotekoisen alhainen tonttivuokra voisi kohottaa asuntojen myyntihintoja.

– Tontit ovat yhteistä omaisuutta ja on huolehdittava siitä, että voimme rahoittaa tasa-arvoisesti kaupungin palveluita. Kaikkia helsinkiläisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti ja on outoa, että vasemmistoliitto kärjessä pyrkii rikastuttamaan asunto-omaisuutta omistavia, Sinnemäki sanoi.

Paavo Arhinmäki kuvaili näkemystä ”vihreiden täydelliseksi väärinkäsitykseksi”, sillä tonttivuokra menee vastikkeisiin ja sitä kautta suoraan vuokrien tasoon.

– On täysin hölynpölyä ja irti arkielämästä se vihreiden kanta, jossa iloisesti kokoomuksen kanssa halutaan nostaa asumiskustannuksia, Arhinmäki sanoi.

Uhkaako rakentaminen luontoa?

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho oli samoilla linjoilla Arhinmäen ja Sinnemäen kanssa siitä, että esimerkiksi koulujen rahoitus vaatii kunnallisveron pitämisen nykyisellä tasolla. Anni Sinnemäki mainitsi koronakriisin ja totesi, ettei lähtisi tässä tilanteessa selvittämään kuntaveroasteen laskua.

Ehdokkaista vain Juhana Vartiainen on kertonut kannattavansa kuntaveron laskemisen selvittämistä. Hän samalla torppasi veronkorotuksen mahdollisuuden.

– Kokoomus on ainoa salpa helsinkiläisten ja veronkorotusten välissä, Vartiainen sanoi.

Vaalitentissä kysyttiin tilanteista, joissa rakentamisen on näetty uhkaavan luontoa ja kaupungin viheralueita. Kukaan ehdokkaista ei suoraan sitoutunut tukemaan esimerkiksi Haagan Riistavuori-aktiivien laatimaa vaihtoehtoa kaupungin rakentamissuunnitelmille.

Juhana Vartiaisen mukaan pormestarin varsinaisena tehtävä ei ole päättää suunnitelmien yksityiskohdista.

– Meillä on hyvin toimiva lähidemokratian prosessi, jossa asiat käydään lautakunnissa läpi ja jossa luottamushenkilöiden ja asukkaiden näkemykset kohtaavat arkkitehtien ja muiden näkemykset, Juhana Vartiainen sanoi.

– Pormestarin tehtävänä on johtaa kokonaisuutta ja taloutta, eikä päsmäröidä omia mieltymyksiään eri alueista. Kansalaisilta on tullut jykevänä viesti, että lähiluonnosta ollaan kiinnostuneita.