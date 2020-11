Pormestariehdokkaan ei tarvitse olla valtuutettu tai kansanedustaja

Helsingin kokoomus aikoo tuoda julki ehdokkaansa alkuvuodesta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ilmoitti eilen sunnuntaina, ettei hän hae jatkokautta pormestarina.

– Tietysti me olisimme Helsingissä halunneet, että Janne jatkaa. Se olisi ollut kaupunginkin kannalta hyvä, että siinä olisi tullut jatkuvuutta. Mutta asioiden näin ollessa nyt me katsomme eteenpäin, Helsingin kokoomuksen puheenjohtaja Maarit Vierunen sanoo Verkkouutisille.

Vierunen kertoo, ettei Vapaavuoren ratkaisu tullut kokoomuslaisille sataprosenttisena yllätyksenä.

– Me emme pitäneet kyllä-vaihtoehtoa varmana. Me tiesimme, että myös ei-vaihtoehto voi olla mahdollinen.

Vierusen mukaan kokoomuksessa oli jo mietitty muitakin mahdollisia pormestariehdokkaita siltä varalta, ettei Vapaavuori olisi käytettävissä.

– Nyt meillä on ihan hyvin aikaa ruveta kontaktoimaan näitä ihmisiä, joita tässä on ajateltu ja pohdittu.

Johtajakokemus ei olisi haitaksi

Piirin puheenjohtaja sanoo, ettei pormestariehdokkaalle ole asetettu kriteerejä, vaan ehdokasta haetaan ”laajalla skaalalla”.

– Sellainen ihminen, jolla on joltakin alueelta kokemusta, mutta ei sen tarvitse olla valtuutettu tai kansanedustaja missään nimessä.

Maarit Vierunen toteaa, että pormestari on ison konsernin johtaja. Helsingin kaupungilla on melkein 40 000 työntekijää ja 4,5 miljardin euron liikevaihto.

Johtajakokemus ei Vierusen mukaan olisi ainakaan haitaksi pormestariehdokkaalla, ja poliittinen kokemus olisi hyväksi.

Hän muistuttaa, että Helsingin pormestarin pitää tulla valituksi valtuustoon kuntavaaleissa.

– Se, että olisi joskus mittauttanut äänestäjien luottamusta, eihän se ollenkaan huonompi asia olisi. Mutta ei se täysin välttämätöntä ole.

Pormestariehdokas julki alkuvuodesta

Vierunen myöntää, että kokoomuksen nykyisiä, istuvia kansanedustajia kiikaroidaan.

Kokoomuksen helsinkiläisiä kansanedustajia ovat Sari Sarkomaa, Juhana Vartiainen, Jaana Pelkonen, Terhi Koulumies, Wille Rydman ja Ben Zyskowicz. Heillä kaikilla on kokemusta Helsingin kaupunginvaltuustosta. Zyskowicz ja Koulumies ovat kuitenkin jo ehtineet kieltäytyä pormestariehdokkuudesta.

Vierusen mukaan on myös hyvin mahdollista, että kyseeseen voisivat tulla entiset kaupunginvaltuutetut, joilla on ministerikokemusta tai kansanedustajakokemusta.

Esimerkiksi Mehiläisen johtaja Lasse Männistö on entinen kansanedustaja. Validian toimitusjohtajana tammikuussa aloittava Laura Räty on entinen ministeri ja hän on toiminut Helsingin apulaiskaupunginjohtajana. Myös Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on ollut Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Maarit Vierunen ei kuitenkaan halua spekuloida nimillä. Hän sanoo, että ketään ei lähdetty vielä isänpäivänä ”häiritsemään” ehdokasasioilla Vapaavuoren ilmoitettua päätöksestään.

– Meillä on ollut ajatuksena, että pormestariehdokkaalla tullaan ulos alkuvuodesta, tammi- tai helmikuussa. Siinä on tarkoitus pysyä.

Kaupunginvaltuutettu Otto Meri (kok.) ehdotti jäsenäänestystä pormestariehdokkaasta.

– En sano tuohon juuta enkä jaata, Vierunen vastaa.

Kisa käydään vihreiden kanssa

Näillä näkymin kilpailu Helsingin herruudesta käydään kokoomuksen ja vihreiden välillä, vaikka valtakunnallisesti mielipidemittausten kärkisijoilla ovat tällä hetkellä SDP ja perussuomalaiset.

– Kyllä me ainakin tässä vaiheessa vuotta ajattelemme, että vihreiden kanssa me tulemme kisan Helsingissä käymään, miten sitten demarit ja perussuomalaiset nousevatkaan, Vierunen sanoo.

Viime kuntavaaleissa 2017 kokoomus sai Helsingin kaupunginvaltuustoon 25 paikkaa, vihreät 21 paikkaa, SDP 12 paikkaa ja perussuomalaiset kuusi paikkaa.

Tällä hetkellä gallupeiden kannatusmuutosten valossa näyttää siltä, että kokoomuksen ja vihreiden välinen ero on tasoittumassa ja perussuomalaisten paikkamäärä voisi jopa tuplaantua. SDP:n paikkamäärä voisi hieman nousta.