Pormestari Ylelle: Ei ole mitään ylimääräistä kukkaroa

Suuret kaupungit ovat vedonneet hallitukseen koronakorvauksista.

Hallitus on muun muassa pääministeri Sanna Marinin (sd.) suulla luvannut, että koronakulut korvataan kokonaisuudessaan. Suurten kaupunkien mukaan sosiaali- ja terveysministeriön laatima asetusluonnos toisi kunnille vain 45–65 prosenttia todellisista kustannuksista.

Ylen uutisten mukaan suuret kaupungit ovat vedonneet hallitukseen, että se pitäisi kiinni lupauksestaan täysimääräisestä korvatauksesta.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan apulaispormestarin Daniel Sazonovin (kok.) mukaan sillä, että maan hallitus vesittäisi lupauksensa koronakorvauksista kymmenillä miljoonilla, olisi vakavat seuraukset ja se voisi vaarantaa jopa peruspalvelujen toteuttamista.

Suurista kaupungeista myös Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku ovat vedonneet hallitukseen koronakulujen korvaamiseksi.

Turun pormestari Minna Arve (kok.) sanoo, että Turussa on luotettu siihen, että kulut korvataan. Hänen mukaansa on selvää, että se on jostain muusta pois, jos koronakorvaukset yllättäen jäävät alimittaisiksi.

– Ei ole mitään ylimääräistä kukkaroa, hän sanoo Ylelle.

Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan mukaan tunteet ovat pinnassa myös pohjoisen kunnissa.

– Luonnollisesti tämä on nostattanut tunteita ja tähän on reagoitu voimakkaasti, hän sanoo.

Kaupunkien omien laskelmien mukaan Helsingiltä jäisi siis saamatta korvauksia noin 70 miljoonaa euroa, Espoolta noin 30 miljoonaa euroa, Tampereelta noin 20 miljoonaa euroa, Vantaalta noin 20–30 miljoonaa euroa, Turulta noin 10–20 miljoonaa euroa ja Oululta noin 14 miljoonaa euroa.