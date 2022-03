Pormestari vietiin pois huppu päässä, asukkaat raivoissaan

Venäjän sotilaat ovat pidättäneet Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Melitopolin kaupungin 33-vuotiaan pormestari Ivan Fyodorovin.

Maan venäläisvähemmistöön kuuluva pormestari oli kutsunut kaupungin valloittaneita sotilaita miehittäjiksi ja kehottanut asukkaita vastarintaan.

Kaupungin keskusaukiolta kuvatulla turvakameravideolla näkyy, kuinka useat venäläissotilaat saattavat huputettua pormestaria pois hallintorakennuksesta.

New York Times -lehden mukaan häntä vastaan aiotaan nostaa syytteet terrorismin tukemisesta. Luhanskin separatistialueen syyttäjän mukaan Fyodorov olisi kerännyt varoja äärioikeistoryhmälle.

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut yrittävänsä vapauttaa Ivan Fyodorovin, jota on kidutettu vankeudessa.

Sadat miehitetyn Melitopolin asukkaat osoittivat lauantaina mieltään Venäjän toimia vastaan ja vaativat vapauttamaan pormestarin. Sotilaat hajottivat mielenosoituksen ja ottivat kiinni sen järjestämisestä epäillyn naisen.

Miehittäjien mukaan mielenosoituksiin osallistuvia pidetään jatkossa ”ekstremisteinä”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan tapahtumat osoittavat, ettei Venäjä ole löytänyt valtaamiltaan alueilta myötämielisiä tahoja.

– He ovat jo vuosia valehdelleet itselleen siitä, että ukrainalaiset odottaisivat Venäjän saapuvan paikalle, Zelenskyi sanoi.

Venäjän asevoimien kerrotaan kaapanneen myös Itä-Ukrainassa sijaitsevan Dniprorudnen pormestarin ja asettaneen tilalle oman hallintojohtajansa.

