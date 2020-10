Pormestari ravintolalinjauksista: Eivät ole sitä mitä koronatoimien pitäisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jan Vapaavuoren mielestä hallituksen linjaukset eivät ole välttämättömiä tai oikeasuhtaisia.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on arvostellut rajusti hallituksen linjaamia ravintola-aukiolon rajoituksia. Pormestari Vapaavuori on tyrmistynyt siitä, että hallitus ei keskustellut rajoituksista Helsingin kanssa, vaikka niiden merkitys pääkaupunkiseudulle on merkittävä.

Vapaavuoren mielestä ravintolalinjaukset eivät ole välttämättömiä tai oikeasuhtaisia, mitä koronarajoitusten tulisi aina olla.

− Tuoreet ravintolalinjaukset eivät ole kumpaakaan. Asioita pitäisi (valtion omienkin linjausten mukaan) pystyä katsomaan yhtäaikaisesti terveyden, talouden ja työllisyyden vinkkelistä, hän toteaa Twitterissä.

Ravintolarajoitusten taloudellinen vaikutus on Vapaavuoren mukaan suurempi kuin merkittävän paperitehtaan lopettaminen.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen perusteli ravintolarajoituksia keskiviikkona Ylen A-studiossa. Hänen mukaansa elo−syyskuussa ainakin 200 tartuntaa on peräisin ravintoloista. Yhdestä helsinkiläisravintolasta on Puumalaisen mukaan lähtöisin lähes 40 tartuntaa.

Ravintolat joutuvat 8. lokakuuta alkaen lopettamaan anniskelun kello 24 ja sulkemaan ovensa kello 01. Alueilla, joissa epidemia on edennyt kiihtymisvaiheeseen, on hallituksen mukaan siirryttävä tätä tiukempiin rajoituksiin: anniskelun on loputtava kello 22 ja ravintolan ovien sulkeuduttava tuntia myöhemmin kello 23.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueen todettiin jo viime viikolla olevan siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen. STM:n ja THL:n tilannekatsauksessa torstaina on määrä kuulla katsaus alueellisista torjuntatoimista kiihtymisvaiheen varalta.

Koronarajoitusten pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Tuoreet ravintolalinjaukset eivät ole kumpaakaan. Asioita pitäisi (valtion omienkin linjausten mukaan) pystyä katsomaan yhtäaikaisesti terveyden, talouden ja työllisyyden vinkkelistä. — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) October 1, 2020