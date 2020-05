Pormestari puistojen jätekaaoksesta: Kapasiteettia lisätään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinkiläispuistot ovat viikonloppuisin lainehtineet roskista.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Helsinki aloittaa toimet puistojen siistimisen tehostamiseksi. Verkkouutiset uutisoi viikonloppuna Helsingin Sinebrychoffin puistoon syntyneestä jätekaaoksesta, kun lämmin kevätpäivä houkutteli ihmisiä puistoihin lauantaina.

Sosiaalisessa mediassa sunnuntaiaamuna jaetuissa videoissa (alla) puistot olivat täynnä pizzalaatikoita, muovipusseja ja muita elintarvikepakkauksia. Videoista ja kuvista ilmenee, että osasyy puistojen sotkuisuuteen liittyy täpötäysiin roska-astioihin, joiden luukut eivät enää mahtuneet kiinni. Siksi erityisesti roskasäiliöiden määrää on toivottu lisättävän.

Jan Vapaavuoren mukaan tähän ollaan nyt tarttumassa.

– Siivoamme puistoja parhaamme mukaan ja lisäämme kapasiteettia, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toteaa Twitterissä.

Ongelmaksi ovat myös muodostuneet noutoruokapakkaukset, jotka tukkivat pienemmät roska-astiat katujen varsilla. Jan Vapaavuori toivoo, että ihmiset kiinnittäisivät huomiota siisteydestä huolehtimiseen.

– Vastuu siisteydestä on kuitenkin jokaisella. Sillä miten roskat roskikseen malttaa laittaa on iso rooli. Esimerkiksi Sinebrychoffin puiston roska-astioiden kapasiteetti on 20 000 litraa, hän sanoo.

Sinebrychoffin puisto ei ole ainoa helsinkiläispuisto, jossa on kärsitty roskaongelmasta. Roskaisia ovat olleet myös Esplanadin puisto, Kaivopuisto ja Hietalahden puisto.

