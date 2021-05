Pormestari otti linjan: Haastatteluja vain värillisille

Pormestariksi valintansa kaksivuotispäivän kunniaksi USA:n Chicagon pormestari Lori Lightfoot ilmoitti, että hän suostuu kahdenkeskisiin haastatteluihin vain värillisten toimittajien kanssa.

Lightfoot ilmoitti toimittajille kirjeitse ja twitterissä, että kampanjoidessaan monipuolisuuden puolesta hän oli tosissaan ja toimitustenkin pitäisi olla tosissaan.

– Ensimmäisestä kampanjapäivästäni 2018 alkaen minuun teki vaikutuksen ylivoimainen valkoisuus ja miesten määrä Chicagon mediassa, toimitusten johdossa, poliittisten toimittajien joukossa, ja kyllä, erityisesti kaupungintalon toimittajissa. Samalla kun on värillisiä naisia jotka joskus kirjoittavat hallinnostani, on nolla värillistä naista kaupungintalon toimittajissa. Tätä ei minusta voi hyväksyä ja toivon että olette samaa mieltä, Lori Lightfoot sanoi.

Chicago Tribunen latinotoimittaja pyysi ja oli saamassa haastattelun. Hän kuitenkin pyysi sen jälkeen kiellon purkamista kollegoiltaan, ja kun siihen ei suostuttu, hän perui oman haastattelunsa.

I ran to break up the status quo that was failing so many. That isn't just in City Hall.

It's a shame that in 2021, the City Hall press corps is overwhelmingly White in a city where more than half of the city identifies as Black, Latino, AAPI or Native American.

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) May 19, 2021