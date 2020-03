Pormestari HS:lle: Tulossa massiivinen kriisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Meille tulee massiivinen kuntatalouden kriisi, Jan Vapaavuori sanoo.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) perää Helsingin Sanomissa Sanna Marinin (sd.) hallitukselta merkittäviä tukitoimia kuntien auttamiseksi.

Kuntien taloustilanne oli heikko jo ennen viruksen aiheuttamaa notkahdusta. Viruskriisin myötä talousahdinko syvenee nopeasti entisestään. Kun yritykset sulkevat oviaan ja työntekijöitä lomautetaan, kuntavero- ja yhteisöverotulot supistuvat.

– Vaikka tarkkoja lukuja ei kukaan vielä pystykään sanomaan, koronakriisin aiheuttama tulonmenetys kunnille on miljardiluokkaa, Vapaavuori sanoo.

Kuntaliiton ensiarvion mukaan koronavirus heikentää kuntataloutta tänä vuonna vähintään 1,5 miljardia euroa.

Kriisi iskee suuriin kaupunkeihin erityisen kovaa, koska palvelut ja matkailu sakkaavat. Vapaavuori sanoo HS:lle, että hänen tietojensa mukaan Uudellamaalla on ilmoitettu yt-neuvotteluista, jotka voivat johtaa 70 000 ihmisen lomautukseen.

– Oma veikkaukseni on, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna kymmenen prosenttia. On itsestään selvää, että koko kuntasektori tarvitsee valtiolta massiivisesti tukea. On hyvä muistaa, että kunnat ja niiden kuntayhtymät hoitavat koronaviruspotilaat, Vapaavuori huomauttaa.

Hallituksen perjantaina julkistama tukipaketti yksityiselle sektorille oli Vapaavuoren mielestä alimitoitettu.

– Pelkään, että kuntatalouden puolella tapahtuu samoin, hän sanoo HS:lle.