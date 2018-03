Populistit vahvoilla Italian sunnuntain vaaleissa

Viiden tähden liikettä odotetaan voittajaksi. Oikeiston vaaliliitto tavoittelee enemmistöä parlamenttiin.

Italiassa äänestetään sunnuntaina parlamenttivaaleissa, joissa äänestäjät valitsevat edustajat 630-paikkaiseen parlamentin alahuoneeseen ja 315-paikkaiseen senaattiin.

Puoluekannatusmittausten julkaiseminen on Italiassa kielletty kahden viimeisen kampanjointiviikon aikana, mutta helmikuun mielipidemittauksista lasketun keskiarvon mukaan populistinen Viiden tähden liike on vahvoilla Italian suurimmaksi puolueeksi ja vaalien voittajaksi.

Puolueen perustajaan, koomikko Giuseppe Grilloon edelleen vahvasti henkilöityvän Viiden tähden liikkeen toiminta pohjaa suoraan puoluedemokratiaan ja sisäisiin nettiäänestyksiin, minkä seurauksena sen kannanmuodostus on erittäin poukkoilevaa. Myös Italian politiikkaa seuraavien asiantuntijoiden on vaikea sijoittaa puoluetta perinteisille oikeisto-vasemmisto- ja liberaali-konservatiivi -akseleille.

Osa kannoista on kuitenkin verraten vakiintuneita, vaikka ideologisti värikkääseen joukkoon mahtuu myös vastakkaisia näkemyksiä. Puolue muun muassa suhtautuu kriittisesti maahanmuuttoon ja Euroopan unioniin. Se pitää perustuloa yhtenä kärkitavoitteistaan ja on luvannut taistella korruptiota vastaan.

Toisaalta esimerkiksi Roomassa, jossa puolueen Virginia Raggi toimii pormestarina, liike on taistellut lähinnä oman korruptioskandaalinsa kanssa. Puoluetta on myös syytetty Venäjän propagandan levittämisestä ja se on avoimen rokotevastainen.

Viiden tähden liike ei toistaiseksi ole osoittanut kiinnostusta hallitusyhteistyöhön muiden puolueiden kanssa. Liikettä myös pidetään vaikeana hallituskumppanina, sillä siltä puuttuvat perinteiset puoluerakenteet ja puolueen linjat voivat vaihdella sisäisten äänestysten tuloksena erittäin nopeasti.

Puolueen pääministeriehdokas on sen puheenjohtaja, 31-vuotias Luigi Di Maio. Maio on tällä hetkellä Italian parlamentin alahuoneen varapuhemies.

Oikeisto lähellä enemmistöä

Vaikka Viiden tähden liike on nousemassa vaalien suurimmaksi puolueeksi, on oikeiston vaaliliitto viimeisten mielipidemittausten mukaan lähellä enemmistöä parlamenttiin. Kun Viiden tähden liike kampanjoi yksin, ovat sekä oikeisto että vasemmisto muodostaneet vaaliliittoja. Italian vaalijärjestelmässä koalitio, joka kerää vähintään 40 prosenttia äänistä, saa enemmistön parlamenttiin.

Oikeistokoalition voimahahmo on Italian entinen pääministeri ja keskustaoikeistolaisen Forza Italia -puolueen puheenjohtaja Silvio Berlusconi. Forza Italian lisäksi koalition kuuluvat maltillinen pienpuolue Noi con l’Italia sekä Lega Nord ja Fratelli d’Italia, jotka ovat laitaoikeistolaisia sekä euro- ja maahanmuuttovastaisia puolueita.

Lega Nord istuu Euroopan parlamentissa samassa ryhmässä muun muassa Ranskan Kansallisen rintaman ja Hollannin Vapauspuolueen kanssa, mutta on ollut osa Forza Italian johtamia keskustaoikeistolaisia hallituksia myös aiemmin. Fratelli d’Italian juuret ovat Italian fasismissa.

Vaaliliiton kannatus liikkui helmikuussa noin 37 prosentissa. Sen sisällä Forza Italia on ollut suosiossaan muutaman prosenttiyksikön Lega Nordia edellä. Vaaliliitto on sopinut, että se esittää vaalit voittaessaan pääministeriksi koalition suurimman puolueen pääministeriehdokasta. Berlusconi, jonka saamat rikostuomiot sulkevat häneltä pääministeriyden vuoteen 2019 asti, on nimennyt Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin Forza Italian pääministeriehdokkaaksi. Lega Nordin ehdokas on puoluejohtaja Matteo Salvini.

Matteo Renzi yrittää paluuta

Keskusta-vasemmiston vaaliliitolla ei ole selvää pääministeriehdokasta, mutta ainakin Demokraattisen puolueen PD:n puheenjohtaja Matteo Renzi yrittää paluuta Italian politiikan huipulle. Renzi toimi pääministerinä vuosina 2014-2016, mutta joutui eroamaan hävittyään Italian perustuslakiuudistusta koskeneen kansanäänestyksen.

Hänet korvasi pääministerinä Paolo Gentiloni, joka on niin ikään varteenotettava nimi vaaleja edeltävissä pääministerispekulaatioissa. Renzin PD:n johtamaan vaaliliittoon kuuluu joukko keskusta-vasemmistolaisia ja liberaaleja pienpuolueita.

Mahdotonta Renzin paluu pääministeriksi tai Gentilonin jatko ei ole, vaikka vasemmiston vaaliliiton kannatus matelee vain 28 prosentissa. Jos oikeisto ei yllä enemmistöön ja Viiden tähden liike on kykenemätön kokoamaan ympärilleen koalitiohallitusta, on todennäköisin hallituskokoonpano keskustaoikeiston ja keskustavasemmiston yhteishallitus. Demokraattinen puolue PD ja Forza Italia jakavat muun muassa positiivisen suhtautumisen Euroopan unioniin.

Esimerkiksi Italian valtiovarainministeri Pier Carlo Padoan arvioi tammikuussa, että oikeiston ja vasemmiston hallituskoalitio on mahdollinen, sillä mikään blokki ei näytä saavan yksin kasaan parlamentin enemmistöä.