Populistipuolueet menettäneet suosiotaan koronakriisin aikana

Ajatuspaja Toivon mukaan perussuomalaiset eivät ole onnistuneet puhuttelemaan kansalaisia tosipaikan tullen.

Perussuomalaisten kannatus on laskenut koronakriisin aikana jyrkästi. Trendi on samanlainen muuallakin Euroopassa. Siinä missä pääministeripuolueet ovat menestyneet mittauksissa, nationalistiset populistipuolueet ovat menettäneet suosiotaan.

Tiedot käyvät ilmi Ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista, jonka data-aineisto kerättiin yli 20 Euroopan maan gallupeista tämän kevään aikana.

– Kannatusmuutosten selitys löytyy politiikan julkisuuden keskittymisestä voimakkaasti koronaan ja valtioiden ylimpään johtoon. Populistit ovat pärjänneet poikkeusolojen gallupeissa normaalia huonommin. Näyttää siltä, että perussuomalaiset eivät ole onnistuneet puhuttelemaan kansalaisia tosipaikan tullen, sanoo Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen.

Julkisuuden kasautuminen yhden teeman ja erityisesti pääministerin ympärille näkyy myös siinä, että hallitusten tukipuolueiden kannatusmuutoksissa ei ole havaittavissa selkeitä trendejä.

– Pääministerit ovat saaneet näkyvyyttä kriisin hoidossa, mikä on ymmärrettävää. Isojen päätösten tekeminen ja perustelu on kuulunut meilläkin ennen muuta Sanna Marinille. Samaan aikaan kriisinhoidon ikävämmät tapaukset ovat kasaantuneet muille ministereille. Tämä voi olla yksi syy, miksi hallitusten pienempien puolueiden kannatus ei ole noussut, Ruohonen pohtii.

Pääministeripuolueen kannatusnousu ideologiasta riippumatonta

Julkisessa keskustelussa on esitetty oletuksia, että kannatuskehitys olisi erilaista vasemmistolaisilla ja oikeistolaisilla pääministeripuolueilla. EU:n eri poliittisiin ryhmien kuuluvien pääministeripuolueiden vertailu osoittaa kuitenkin, ettei kannatusnousua voi selittää poliittisella ideologialla.

– Gallupnousu on toistaiseksi kohdannut pääministeripuoluetta pitkälti riippumatta siitä, mihin poliittisen ryhmään puolue kuuluu, mihin vaiheeseen epidemia on maassa edennyt ja minkälaisiin toimiin sen taltuttamiseksi on ryhdytty, toteaa raportin toinen kirjoittaja Juho Mäki-Lohiluoma.

Korona on luonut poikkeuksellisen samankaltaisen tilanteen politiikan julkisuudessa ympäri Eurooppa ja tämä näkyy myös puolueiden kannatusmittauksissa. Raportin mukaan puoluegallupien kansainvälistä vertailua olisi perusteltua jatkaa niin kauan kuin koronan aiheuttama epänormaali tilanne politiikassa jatkuu.

