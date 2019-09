Poni matkusti täyden lentokoneen matkustamossa – nyt sallittua

Daily Mail uutisoi Chicagosta Omahaan torstaina lentäneestä vuorokoneesta.

American Airlinesin täyden matkustajakoneen puolentoista tunnin lennon useampi matkustaja twiittasi naisesta, jonka seurana hänen viereisellä paikallaan matkusti pieni hevonen.

USA:n liikenneministeriön uusien ohjeiden mukaan matkustajat saavat tuoda ”tukieläimen” tai palvelueläimen mukaansa kotilennoille.

Aiemmin on uutisoitu lemmikkisian, riikinkukon ja oravan käännyttämisestä lennoiltaan. Kenguru, kalkkuna ja ankka ovat päässeet matkustamoon.

