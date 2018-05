Yhteen menoon 16000 kilometriä ilmassa – B-52 kävi pudottamassa pommit

Yhdysvaltain ilmavoimien B-52-pommikone osallistui huhtikuun lopulla Pohjois-Afrikassa järjestettyyn monikansalliseen harjoitukseen. Yhtämittaista lentoa kertyi noin 16 000 kilometriä.

Lentoa pidetään osoituksena pitkään palvelleen veteraanikoneen kyvystä suorittaa globaaleja tehtäviä. 1900-luvun puolivälissä suunnitelluista B-52-pommikoneista noin 60 on edelleen aktiivikäytössä.

B-52:n kantomatka ilman polttoainetäydennystä on noin 14 000 kilometriä.

The Aviationist kertoo pommikoneen nousseen ilmaan Louisianan osavaltiossa sijaitsevasta Barksdalen lentotukikohdasta.

Marokon Ben Guerir -lentotukikohdasta lähteneet F-15C- ja F-16 -hävittäjät saattoivat pommikonetta Atlantin yllä. Marrakechin pohjoispuolella sijaitsevaa lentotukikohtaa käytettiin viime vuosikymmenten aikana myös avaruussukkuloiden varalaskeutumiskenttänä.

Britanniasta nousseet amerikkalaiset KC-135-koneet toivat B-52:lle ja sen saattajille polttoainetäydennystä.

B-52 suoritti useita pommitustehtäviä lopullisessa kohteessaan Tan Tanin ampuma-alueella.

Monikansallisen African Lion 2018 -harjoituksen tavoitteena oli kehittää maiden ilmavoimien yhteistoimintaa ja taktiikkaa.

African Lion is the largest exercise that @USAfricaCommand co-hosts on the African continent. #AFHubPress

4th Marine Reserves attached to @MarForEUR_AF and Moroccan troops teamed up during African Lion 2018 to practice directing naval gunfire from both U.S. and Moroccan ships. pic.twitter.com/oNbmwuhydT

— U.S. Marines (@USMC) May 2, 2018