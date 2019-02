”Polttomoottorien kielto on haihattelua”

Liikennekeskustelussa on syytä palauttaa jalat maanpinnalle, sanoo keskustan ryhmäjohtaja.

– Sähköautoihin mattimeikäläisellä ei yksinkertaisesti ole varaa. Polttomoottoriautojen kielto on haihattelua. Liikenteen päästöjen vähentämisessä on ylipäätään haettava keinoja, jotka ovat realistisia ja vaikuttavat olemassa olevan autokannan päästöihin, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

– Meillä on käytössä miljoonia polttomoottoreita autoissa ja työkoneissa. Merkittävä osa näistä on käytössä vielä 10-20 vuoden päästäkin. Nykyisen autokannan merkitys on välttämätöntä ymmärtää, kun ratkaisemme ilmastohaastetta, muistuttaa Puolangalla ja Suomussalmella puhunut Kaikkonen.

– Fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi on edelleen kehitettävä biopolttoaineita. On tuettava vanhojen autojen muuttamista esimerkiksi biokaasulla tai etanolilla toimiviksi. Kestävien biopolttoaineiden verotusta on kevennettävä ja velvoitettava öljy-yhtiöt lisäämään biokomponentin osuutta polttoaineista. Tämä mahdollistaa nykyisillä autoilla ajamisen entistä ympäristöystävällisemmin. Myös sähkön tulo liikenteeseen on aivan hyvä asia, mutta aikansa se vielä ottaa, toteaa Kaikkonen.

Hän ei sen sijaan pidä järkevänä kokoomuksen ehdotusta siitä, että auton hankinnan verotuksesta siirryttäisiin kokonaan käytön verotukseen. Tämä olisi ilmastovastainen teko. Uuden auton oston yhteydessä maksettava autovero on nykyisellään erittäin voimakkaasti porrastettu päästöjen mukaan.

– Kokoomus vaikuttaa unohtaneen, että tällä vaalikaudella tehtyjen veronkevennysten jälkeen autovero on pienipäästöisimmillä autoilla enää noin 1000-2000 euroa. Suurimman hyödyn autoveron poistamisesta saisivatkin kaikista suuripäästöisimpien autojen ostajat, joissa veroetu olisi useita kymmeniä tuhansia euroja, sanoo Kaikkonen.

Hänen mukaansa on ajateltava myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

– Autovero tuottaa valtiolle verotuloja lähes miljardi euroa vuodessa. Veromenetyksen korvaaminen edellyttäisi isoja korotuksia auton käytöstä maksamiseen. Pelkästään henkilöautoille kohdistettuna tarvittaisiin useiden kymmenien senttien veronkorotus polttoainelitralle. Tämä olisi sosiaalisesti ja alueellisesti väärää politiikkaa ja rankaisisi pienituloisia sekä autoa liikkumiseen paljon tarvitsevia, toteaa Kaikkonen.

hän huomauttaa, että läheskään kaikilla suomalaisilla ei olisi autoveron poiston jälkeenkään mahdollisuutta hankkia uutta autoa.

– Vanhoja autoja käyttävät joutuisivat maksamaan muiden ostamat uudet autot muun muassa polttoaineveron nostona.

– Uskon, että vuosikymmenen päästä valtaosa valmistettavista autoista on sähköautoja tai biokaasuautoja ja se muuttaa myös meidän autokantaamme. Sähköautojen edistämisen kannalta keskeistä on toimivan latausverkoston rakentaminen. Vastaavasti myös biokaasuautojen tankkauspaikkojen kattavuutta on parannettava, sanoo Kaikkonen.