Polttomoottoriautot kieltoon – näin SDP sanatarkasti haluaa

Puolueen ilmasto-ohjelmassa halutaan aikataulu kieltämiselle.

Sosiaalidemokraattinen puolue julkisti perjantaiaamuna 18. tammikuuta 2019 ilmasto-ohjelman. Verkkouutiset uutisoi asiasta tuolloin tuoreeltaan tässä.

SDP:n ohjelman autoja koskevasta osuudesta on sen jälkeen noussut suuri kohu.

Puolueen Facebook-sivuilla puhutaan siitä, mitä todella on sanottu ja mitä ei. SDP:n puoluehallituksen jäsen Matias Mäkynen sanoo, että ”kysymys on aikataulusta uusien polttomoottoriautojen kieltämisestä, mikä on täysin eri asia kuin polttomoottoriautojen kieltäminen ensi kaudella”. SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero korostaa, että ”ilmasto-ohjelma puhuu nimenomaan vain uusista autoista”.

SDP:n ilmasto-ohjelmassa todetaan sanatarkasti näin: ”Seuraavalla hallituskaudella tulee laatia aikataulu uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä ja biopolttoaineisiin siirtymiseksi raskaassa liikenteessä”.

Laajempi sanatarkka sitaatti samasta SDP:n ilmasto-ohjelman kohdasta kuuluu: ”Vähä- ja nollapäästöisten autojen määrän lisäämiseksi tarvitaan selkeät tavoitteet. KAISU-suunnitelman 250 000 auton tavoite vuonna 2030 on riittämätön. SDP tukee Smart Energy Transition hankkeessa esitettyä 750 000 vähä- tai nollapäästöisen auton tavoitetta vuodelle 2030. Seuraavalla hallituskaudella tulee laatia aikataulu uusien poltto-moottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä ja biopolttoaineisiin siirtymiseksi raskaassa liikenteessä. Lisäksi on otettava käyttöön riittävät taloudelliset ohjauskeinot sähköautokannan kasvattamiseksi ja panostettava latausinfrastruktuurin kehittämiseen”.

